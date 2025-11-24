Citroën C3, la domanda supera le attese: Stellantis aumenta la produzione

Stellantis sta aumentando la produzione di Citroën grazie alla domanda superiore alle aspettative per la city car C3, con il marchio francese che sta superando problemi di qualità e lacune nella pipeline dei prodotti. Dal prossimo anno, Stellantis incrementerà la produzione a Kragujevac, in Serbia, con ulteriori 40.000 unità annue della Citroën C3, portando insieme alla versione SUV C3 Aircross il totale a 300.000 veicoli. Finora, la produzione su larga scala era concentrata esclusivamente nello stabilimento del gruppo a Trnava, in Slovacchia, ha spiegato l’amministratore delegato Xavier Chardon.

Advertisement

Dal prossimo anno la produzione di Citroën C3 aumenterà di 40 mila unità

Lo stabilimento di Trnava assembla anche la Opel Frontera ed è “completamente saturo”, il che ha limitato la produzione della C3, ha dichiarato Chardon in un’intervista a Parigi. “Stiamo ricevendo più ordini di quanti ne possiamo produrre”. Il ritorno di Citroën è favorito dalla solida domanda in Europa quest’anno, sebbene le vendite di auto nella regione rimangano ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. La concorrenza per gli acquirenti del mercato di massa è agguerrita, con Citroën che si confronta da sola con altri tre marchi Stellantis: Peugeot, Fiat e Opel. Le immatricolazioni di nuove autovetture Citroën in Europa sono aumentate nel terzo trimestre grazie alla domanda di C3 e C3 Aircross, secondo la società di ricerche di mercato Jato Dynamics.

In Francia, la versione elettrica della C3 ha un prezzo di partenza di 14.990 euro (17.240 dollari) per i clienti che hanno diritto al leasing sociale statale. Il veicolo è redditizio, ha affermato Chardon, che ha assunto l’incarico a giugno dopo aver ricoperto incarichi presso la concorrente Volkswagen AG. Il gruppo sta inoltre assumendo 400 dipendenti per il suo sito di Rennes, nella Francia occidentale, dove ha recentemente iniziato ad assemblare la nuova Citroën C5 Aircross.

Advertisement

Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, sta lavorando a un rinnovamento delle operazioni globali a seguito del calo degli utili e delle perdite di quote di mercato. Per ora, Stellantis ha elaborato un piano per potenziare le sue attività più redditizie negli Stati Uniti, convogliando miliardi di investimenti lì. In Europa, il produttore sta lottando contro la sovraccapacità e ha recentemente rallentato diversi siti produttivi. Solo in Francia, l’azienda gestisce 12 stabilimenti.