BMW TX5 M60: un pick-up in stile Neue Klasse per sfidare il Ford F-150

Una BMW X5 trasformata in pick-up sportivo, con cabina singola e cassone al posto della parte posteriore del SUV, è l’idea alla base della TX5 M60, un progetto digitale realizzato dal creatore digitale @jlord8, che ha combinato il linguaggio stilistico BMW con la carrozzeria di una Ford F-150.

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Il progetto nasce infatti dal pick-up americano, utilizzato come punto di partenza per proporzioni e impostazione generale. L’autore interviene soprattutto sul muso, applicando i richiami alla quinta generazione della X5 e alla nuova identità Neue Klasse. La trasformazione conserva la formula a due porte della cabina singola, scegliendo un formato diverso dai grandi SUV ai quali BMW ha abituato la propria clientela.

La sigla M60 scelta richiama le BMW più orientate alle prestazioni, senza attribuire al pick-up virtuale una motorizzazione precisa, ma il riferimento più vicino nella gamma europea è la nuova X5 M60e xDrive, che affida la propria potenza a un sistema ibrido ricaricabile.

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La nuova BMW X5 è stata svelata nell’estate 2026 e arriverà sul mercato a partire dalla fine di novembre, inizialmente con le motorizzazioni termiche. Le versioni ibride ricaricabili e la iX5 elettrica sono attese nei primi mesi del 2027, seguite in un secondo momento dalla variante a idrogeno.

BMW ha mantenuto un’evoluzione della piattaforma CLAR per accogliere queste diverse soluzioni. Fra le proposte a benzina figura la 40 xDrive, equipaggiata con un sei cilindri turbo di tre litri da 400 CV e trazione integrale.

La M60e xDrive porta invece nella gamma un sistema plug-in hybrid da 612 CV complessivi. Già ordinabile da ottobre, abbina le prestazioni della versione M Performance alla possibilità di percorrere fino a 99 chilometri utilizzando soltanto il motore elettrico, secondo i valori WLTP preliminari pubblicati da BMW. Sono le caratteristiche del SUV di serie al quale si ispira la denominazione del render, per il quale il creatore digitale si è concentrato sulla trasformazione della carrozzeria.