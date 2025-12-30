Nuova concept Alfa Romeo: c’è chi immagina così l’erede di Giulia

Sul web nelle scorse ore è apparso un nuovo render realizzato dal designer indipendente Bruno Callegarin su una nuova concept car Alfa Romeo, pensata idealmente come futura sostituta della berlina Giulia che come sappiamo nei prossimi anni riceverà una nuova generazione. La vettura raffigurata in queste immagini digitali colpisce immediatamente la fantasia di molti per le proporzioni sportive e filanti, con un cofano lungo, superfici pulite e un assetto basso che richiama in maniera perfetta quello delle berline sportive di segmento premium. Diciamo subito che l’idea è stata molto apprezzata dalla maggior parte degli alfisti che si domandano se non sia meglio questa ipotesi indipendente come erede di Giulia rispetto a quella che Stellantis ci proporrà forse nel 2027.

Una nuova concept car spuntata dal nulla turba gli alfisti: non sarebbe perfetta come erede di Alfa Romeo Giulia?

Il frontale di questa ipotetica concept car erede di Giulia è dominato dal classico Scudetto Alfa Romeo, reinterpretato in chiave contemporanea, affiancato da sottili fari a LED che conferiscono allo sguardo dell’auto un carattere deciso e tecnologico. Le linee laterali sono tese ma armoniose, mentre il posteriore sembra suggerire un’impostazione muscolosa e ben piantata a terra.

Secondo l’ipotesi del designer, questa nuova Alfa Romeo potrebbe essere declinata in due versioni principali. La prima sarebbe equipaggiata con un 2.0 turbo da 280 CV, una motorizzazione già nota nella gamma del marchio, capace di garantire prestazioni brillanti e un buon equilibrio tra sportività e utilizzo quotidiano. Al vertice della gamma troverebbe spazio l’immancabile Quadrifoglio, spinta dal celebre V6 2.9 biturbo da 510 CV, simbolo dell’anima più estrema e racing di Alfa Romeo.

Il render immagina anche un abitacolo orientato al guidatore, con materiali premium e un’impostazione tecnologica avanzata, coerente con l’evoluzione del marchio nel contesto Stellantis. Come abbiamo detto poc’anzi Alfa Romeo Giulia avrà un’erede di cui al momento si sa ben poco. Le uniche certezze sono che sarà abbastanza diversa dal modello attuale e anche con dimensioni leggermente maggiori per via dell’utilizzo della piattaforma STLA Large.

In assenza di foto spia e di teaser si parla di un design da berlina fastback. Si parla di uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale. L’auto doveva debuttare nel 2026 ma a quanto pare la sua presentazione non avverrà prima della metà del 2027 con la produzione che sarà avviata nel 2028. La speranza ovviamente è che alla fine il biscione ci regali comunque un modello che sia quanto meno in sintonia con quella che è la sua storia e la sua tradizione come ad esempio l’auto raffigurata in questo render che vi proponiamo nel nostro articolo.