Nuova Jeep Comanche: il leggendario modello è pronto a tornare?

Del ritorno di una nuova Jeep Comanche nella gamma della casa automobilistica americana si parla spesso. La cosa non sorprende se si considera che si tratta di un nome mitico evoca immediatamente uno dei capitoli più affascinanti della storia del brand a stelle e strisce. A distanza di decenni dalla sua uscita di scena, l’idea di una nuova generazione del modello torna a far parlare di sé grazie a interpretazioni e concept digitali che immaginano il ritorno di questo pick-up iconico in una veste completamente rinnovata. Per la verità nei mesi scorsi si era vociferato del possibile arrivo di un nuovo pickup nella gamma di Jeep che al momento comprende solo la Jeep Gladiator. Ovviamente si è pensato al nome Comanche. La verutà però è che al momento non c’è nulla di sicuro in proposito.

Un video raffigura il design di una ipotetica nuova Jeep Comanche: il suo ritorno non è del tutto da scartare

La Nuova Jeep Comanche del futuro è stata immaginata di recente in un video render pubblicato dal creatore digitale Dimas Ramadhan conosciuto sui social con il nome d’arte di Digimods Design. Egli ha immaginato il design di una futura Comanche che in questo video è stata raffigurata come un pick-up moderno, capace di coniugare tradizione e innovazione. Il design esterno appare più aggressivo e muscoloso rispetto al passato, ma resta fedele al DNA off-road del marchio. Protagonista assoluta è la griglia a sette feritoie, reinterpretata in chiave futuristica, affiancata da sottili gruppi ottici a LED che conferiscono al frontale un aspetto deciso e tecnologico. Le superfici scolpite, i passaruota pronunciati e l’assetto rialzato rafforzano l’immagine di un mezzo pronto ad affrontare ogni terreno.

Le proporzioni a doppia cabina di questa ipotetica nuova Jeep Comanche suggeriscono una vocazione polivalente, pensata non solo per il lavoro, ma anche per lo stile di vita attivo e l’avventura. In questo senso, una vettura di questo tipo si posizionerebbe come un pick-up premium, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca robustezza senza rinunciare a comfort e design contemporaneo.

Dal punto di vista tecnico, sebbene non vi siano informazioni ufficiali, è lecito immaginare una gamma di motorizzazioni elettrificate o ibride, in linea con le strategie di Stellantis e con le normative ambientali future. Trazione integrale, sospensioni evolute e sistemi avanzati di assistenza alla guida sarebbero elementi imprescindibili per mantenere intatto lo spirito Jeep.

Al momento, la nuova Jeep Comanche resta un semplice render e una suggestione per appassionati, ma il crescente interesse verso i pick-up di medie dimensioni, soprattutto in Nord America, potrebbe rendere questa ipotesi meno remota. Se mai dovesse tornare, la Comanche avrebbe il compito di reinterpretare una leggenda, portandola con coerenza e carattere nell’era moderna. Ricordiamo che Stellantis è impegnata nel recuperare il terreno perso negli USA negli ultimi anni a causa di scelte rivelatesi errate. Il ritorno di un mito del genere sicuramente avrebbe il merito di risvegliare l’entusiasmo nei confronti del brand in Nord America e a nostro avviso non è assolutamente un’ipotesi da scartare per il futuro.