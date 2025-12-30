Nuova Alfa Romeo Brera: reinterpretazione moderna di un classico del biscione

Nuova Alfa Romeo Brera è la reinterpretazione di un classico del biscione che è stata realizzata in un video pubblicato su Youtube ad opera di Digimods Design. Prodotta dal 2005 al 2010 insieme alla Spider di tipo 939, la Brera era una gran turismo compatta basata sulla piattaforma Premium GM/Fiat. Il design, firmato da Giorgetto Giugiaro per Italdesign, univa eleganza e carattere, mentre la produzione era affidata a Pininfarina. Coupé a tre porte dal forte sapore italiano, riprendeva alcuni elementi della 159 ma offriva un’identità propria, con motori brillanti come il 1.75 TBi da 197 CV e il V6 3.2 da 256 CV. Il declino del segmento delle sportive portò però alla fine prematura sia della Brera sia della Spider.

Da YouTube una nuova ipotesi di design a proposito di una ipotetica nuova Alfa Romeo Brera

Dimas Ramadhan, l’artista automobilistico virtuale dietro il canale YouTube “Digimods DESIGN”, ha dunque deciso di riportare in vita la vettura proponendo una sua personalissima ipotesi di design a proposito di una ipotetica nuova Alfa Romeo Brera. Il creatore digitale ha mantenuto il profilo della Brera pressoché invariato. Purtroppo, per renderla un’interpretazione moderna della coupé sobriamente iconica, le ha infuso gli stilemi del Centro Stile Alfa Romeo che hanno debuttato con la nuova Alfa Romeo Tonale svelata nei mesi scorsi.

Possiamo facilmente notare la presenza dell’intera fascia, completa di paraurti dal design ampio e grintoso, nuova griglia del radiatore con Scudetto e fari a LED. L’ipotetica e non ufficiale nuova Alfa Romeo Brera presenta anche i cerchi in lega da 20 pollici Matte Miron Diamond Cut utilizzati sulla Tonale Sport Speciale del 2026, così come i fanali posteriori a LED a tutta larghezza.

Il video render non mostra gli interni o cosa c’è sotto il cofano di questa nuova Alfa Romeo Brera, ma possiamo scommettere che molti tra i fan del biscione farebbero carte false per poterla guidare con un bel motore termico, magari un 2.0 litri turbo benzina quattro cilindri. Purtroppo al momento il ritorno di un simile modello non è previsto anche se a dire il vero lo scorso anno si era vociferato il possibile utilizzo di questo storico nome per un modello che forse Alfa Romeo porterà sul mercato nei prossimi anni e che si andrebbe a collocare tra Alfa Romeo Junior e Tonale nella gamma del biscione. Non si tratterebbe però di una coupè a tre porte e dunque forse meglio utilizzare un altro nome sempre che questa auto possa effettivamente arrivare.