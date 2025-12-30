Nuova Fiat Fastback avvistata anche in Francia in tonalità “Yellow Gold”

Da Facebook ci arrivano delle foto molto interessanti in cui ancora una volta è stato avvistato il prototipo della nuova Fiat Fastback. Questa volta le immagini arrivano dalla Francia. Il prototipo è stato avvistato probabilmente mentre si trovava in fase di test su strada in Bretagna e più precisamente a Guipavas nel Finistère, secondo quanto si evince dalle immagini pubblicate da Naim Slama sui social. Guardando la silhouette sembrano non esserci dubbi si tratta proprio del SUV coupè che secondo indiscrezioni dovrebbe debuttare intorno alla metà del prossimo anno forse insieme alla Fiat Grizzly.

Il prototipo della nuova Fiat Fastback con carrozzeria definitiva beccata anche in Francia

Le immagini di questo prototipo della nuova Fiat Fastback ci confermano quanto già avevamo intuito con i precedenti avvistamenti e cioè che il prototipo è in una fase avanzatissima di sviluppo tanto che possiamo dirvi con certezza che quella che vedete sotto i camuffamenti è senza dubbio la carrozzeria definitiva. In una delle immagini in cui il modello presenta uno sportello aperto è possibile notare sotto i camouflage la presenza di una carrozzeria nella tonalità “Yellow Gold” già vista sulla nuova Fiat 500 ibrida.

Secondo quanto trapelato, tra l’altro questa vettura così pesantemente camuffata ha finito per attirare l’attenzione della polizia locale evidentemente non abituata al passaggio di prototipi. Infatti l’auto sarebbe stata fermata ad un posto di blocco. Questo singolare episodio ha ulteriormente acceso i riflettori sulla nuova Fiat Fastback, rafforzando l’attesa attorno al nuovo modello. La vettura potrebbe essere svelata ufficialmente tra la primavera e l’estate del 2026, con l’obiettivo di ampliare l’offerta SUV di Fiat in Europa e di collocarsi su un livello più ricercato e dinamico rispetto alla Grande Panda. In attesa di comunicazioni ufficiali, resta un dato evidente: i prototipi dei marchi italiani continuano a suscitare grande curiosità anche fuori dai confini nazionali e in Francia, non passano certo inosservati.

Ricordiamo che la nuova Fiat Fastback sarà uno dei due SUV di segmento C che Fiat lancerà il prossimo anno insieme alla Fiat Grizzly. Entrambi nasceranno su piattaforma smart car e dovrebbero essere prodotti in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra. Lungo poco meno di 4,4 metri questo modello promette di conquistare preziose quote di mercato per Fiat che pensa che in particolare possa avere successo in Sud America e nell’Europa dell’est.

Anche in Europa l’auto sarà commercializzata andando ad arricchire la nascente famiglia Panda. A nostro giudizio anche dalle nostre parti un modello di questo tipo proposto ad un prezzo accattivante potrebbe avere certamente mercato. Ricordiamo infine che questa vettura avrà un’ampia gamma di motori adatta a soddisfare le esigenze più svariate comprenendo versioni a benzina, varianti ibride e persino elettriche al 100 per cento. I Prezzi non si conoscono ma pensiamo che si possa partire da 20 mila o poco meno.