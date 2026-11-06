Sembrava spacciato, ora è confermato: il SUV elettrico globale Honda della “0 Series”

Alpha, come la prima lettera dell’alfabeto greco. Honda ha scelto il nome del suo SUV elettrico globale e ha scelto anche dove farlo nascere, l’India, non il Giappone e non gli Stati Uniti.

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Il debutto mondiale è fissato per il 2 dicembre 2026. A confermarlo è Honda Cars India, che ha messo sul tavolo nome, data e piano industriale. Tutto il resto, per ora, resta nel cassetto: niente specifiche, niente prezzo, niente indicazioni su quando e se l’auto arriverà altrove.

Secondo la casa giapponese, il Paese diventerà la base di produzione globale per il modello, non soltanto il primo mercato di lancio. Toshiyuki Yanagisawa, presidente e amministratore delegato di Honda Cars India, parla di “mobilità elettrica all’avanguardia” senza rinunciare a qualità, affidabilità e piacere di guida. Il marchio, insomma, promette di non dimenticare che cosa l’ha reso Honda. Lo definisce un passo importante nel percorso di elettrificazione e un segno di impegno verso il mercato indiano.

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Per una delle più grandi case giapponesi, produrre un’elettrica globale a New Delhi anziché a casa propria dice parecchio su dove si stia spostando il baricentro dei suoi piani. Il tutto mentre in parallelo Honda porta avanti il lancio globale dei suoi ibridi.

C’è poi il capitolo estetico. La Alpha sarà la prima Honda venduta in India a portare sul cofano il nuovo logo H ridisegnato, un emblema che richiama la tradizione del marchio nata nei primi anni Sessanta e che fa da bandiera alla nuova generazione di elettriche. Il nome, spiega Honda, vuole simboleggiare un nuovo inizio per i clienti. Il greco fa il suo effetto.

Sul design, le informazioni arrivano da un’immagine teaser con il veicolo coperto. Si intuisce una coda alta e squadrata, una silhouette che somiglia parecchio a quella della Honda 0 Alpha, il concept mostrato al Japan Mobility Show. È proprio questa l’ipotesi che circola: la Alpha sarebbe la versione di serie di quel concept.

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Di numeri veri, quindi, nemmeno l’ombra: nessun dato sulla batteria, nessuna stima di autonomia, nessun prezzo, nessuna tempistica di vendita fuori dall’India. Resta un nome confermato, un logo nuovo e una data sul calendario.