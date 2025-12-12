Stellantis e Cox Automotive Europe stringono una partnership strategica

Stellantis e Cox Automotive Europe hanno reso noto di aver sottoscritto un accordo pluriennale finalizzato a strutturare un ecosistema di remarketing dedicato esclusivamente ai veicoli usati di proprietà Stellantis. La piattaforma sarà aperta all’intera filiera professionale, includendo grandi gruppi, concessionari e operatori di dimensioni ridotte, con l’obiettivo di semplificare l’accesso all’offerta e rendere più efficiente la gestione dell’usato.

Advertisement

Stellantis e Cox Automotive hanno stipulato un accordo per creare una soluzione di remarketing omnicanale più avanzata

Le due realtà, tra i principali riferimenti globali nel settore automotive, collaborano stabilmente da oltre dieci anni, integrando competenze industriali e soluzioni digitali avanzate. Tale percorso comune ha già consentito di realizzare Spoticar Trade, un marketplace lanciato nel luglio 2024 e progettato per ottimizzare la compravendita dei veicoli usati attraverso processi più rapidi, trasparenti e tecnologicamente evoluti. L’intesa annunciata punta ora ad ampliare ulteriormente questi servizi, creando un ambiente strutturato e a lungo termine per valorizzare l’intero business dell’usato Stellantis.

Spoticar

L’obiettivo di questa partnership rafforzata è quello di creare più di un semplice marketplace, ma un ecosistema in grado di gestire il doppio dei veicoli in 9 paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia e Spagna). Questa nuova configurazione genererà ulteriore valore sia per Stellantis che per i suoi partner BtoB.

Advertisement

Questo ecosistema si basa su tre pilastri principali: Un Marketplace leader del settore con evoluzioni incentrate sull’acquirente per aumentare la disponibilità delle scorte e una varietà di opzioni di acquisto, tra cui aste elettroniche, vendite private, click & buy e opzioni all’ingrosso. La piattaforma offrirà agli acquirenti l’accesso a tutti i marchi Stellantis e alle funzionalità transfrontaliere, dove tutti i tipi di utenti professionali potranno acquistare senza limitazioni.

Poi un’offerta più ampia di servizi su misura, volti a supportare gli operatori lungo tutto il loro percorso di acquisto, dalla scelta delle auto al trasporto e alla logistica, dagli adempimenti doganali allo stoccaggio e al finanziamento, creando e rafforzando così un solido rapporto di fiducia e supporto reciproco con Stellantis.

Advertisement

Infine, un “motore decisionale” intuitivo e basato sui dati, che aiuta Stellantis stessa a essere più efficiente nella gestione delle scorte, nella canalizzazione e nella determinazione dei prezzi, garantendo una scelta più ampia e trasparenza per tutti gli acquirenti.

James Weston, Senior Vice President della Business Unit Veicoli Usati di Stellantis, ha commentato: “Il team Pre-Owned di Stellantis è entusiasta di collaborare con Cox Automotive Europe. Stiamo facendo insieme questo importante passo avanti, creando una soluzione di remarketing all’avanguardia per ampliare la nostra base clienti, la scelta degli acquirenti e, in definitiva, le nostre performance complessive. Spoticar Trade sarà più di una piattaforma innovativa. Insieme, trasformeremo il mercato BtoB dei veicoli usati in Europa offrendo un marketplace dinamico e senza confini, leader del settore, con servizi su misura e una gestione ottimizzata di stock e prezzi.”

Advertisement

Martin Forbes, Presidente di Cox Automotive International, ha dichiarato: “Cox Automotive e Stellantis sono legate dalla nostra visione condivisa per il futuro del remarketing digitale, quindi collaborare per offrire un nuovo approccio all’acquisto e alla vendita di veicoli in tutta Europa è una sfida davvero entusiasmante. Sfruttando la potenza dei dati per massimizzare le capacità dell’eCommerce e utilizzando la nostra proposta connessa, offriremo l’acquirente giusto e il prezzo migliore per ogni veicolo, rivoluzionando il modo in cui i veicoli vengono ricommercializzati. Crediamo fermamente di poter aiutare Stellantis a raggiungere i suoi obiettivi commerciali, supportare i suoi concessionari nell’approvvigionamento di più veicoli con facilità e aprire il mercato europeo agli acquirenti di tutto il continente”.