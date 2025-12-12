Stellantis e Mercedes-Benz pagheranno le royalty Wi-Fi a Nokia

Chiunque, o quasi, abbia vissuto gli anni Duemila (non troppo piccino) ricorderà un nome, una garanzia di immortalità quasi in ogni condizione. Il Nokia 3310, che spettacolo di semplicità e indistruttibilità. Ecco, restando sul nome e non sul simbolo della telefonia di vent’anni fa, il gigante finlandese è al centro delle notizie non per i vecchi telefoni, ma per il futuro della connettività automobilistica.

Nokia ha infatti ampliato la sua presenza nel settore delle licenze brevettuali firmando accordi cruciali per la tecnologia Wi-Fi con due major globali, Stellantis e Mercedes. Questi accordi, annunciati da Susanna Martikainen di Nokia, sanciscono un traguardo significativo: i brevetti WLAN (Wi-Fi) IEEE 802.11 di Nokia sono ora legalmente integrabili, appunto, nei veicoli di Stellantis e Mercedes.

Tali licenze, chiaramente, sono soggette a royalty. Le case automobilistiche, quindi, dovranno pagare Nokia per utilizzare le innovazioni wireless brevettate che rendono possibili l’accesso a Internet ad alta velocità, lo streaming senza interruzioni e gli indispensabili aggiornamenti over-the-air e i servizi di telematica che i consumatori moderni ormai esigono a bordo. Non poca roba.

Con questi ultimi contratti, che fanno seguito a un precedente accordo sempre con Mercedes, Nokia detiene ora accordi di brevetto Wi-Fi con otto importanti case automobilistiche. Un chiaro segnale che il settore riconosce l’importanza degli standard di connettività wireless per offrire esperienze digitali di alto livello e abilitare funzionalità come l’infotainment e l’analisi predittiva.

Per Nokia, questi successi non sono frutto del caso. Si basano su un investimento sbalorditivo di oltre 150 miliardi di euro in ricerca e sviluppo dal 2000, una cifra che, onestamente, fa sembrare il costo di ogni auto una sciocchezza. Questo rafforza un portafoglio di proprietà intellettuale che include anche brevetti essenziali per gli standard cellulari 4G e 5G.

Strategicamente, Nokia mira a garantire che le case automobilistiche sfruttino funzionalità wireless affidabili e interoperabili nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Guardando al futuro, l’azienda continuerà a perseguire “accordi di licenza amichevoli” e a investire in tecnologie di connettività future, anche quelle che supporteranno la guida automatizzata.