Kia XCeed 2026, rilancio con un nuovo motore e la Special Edition

Kia alza l’asticella per il 2026 con un restyling ricco di contenuti per la XCeed, il crossover compatto che unisce stile urbano e praticità. La casa coreana introduce novità estetiche, aggiornamenti tecnologici e, soprattutto, nuove motorizzazioni turbo benzina, con l’aggiunta di una inedita Special Edition che punta tutto su design e raffinatezza.

La gamma XCeed si articola ora su tre varianti, Business, Special Edition e GT-line, con quest’ultima pensata per chi cerca il massimo in termini di sportività. Il protagonista assoluto del rinnovamento è il nuovo motore 1.6 T-GDi, disponibile con 150 o 180 cavalli, entrambi abbinati al cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Il propulsore da 180 CV sarà esclusivo della GT-line, per sottolineare l’anima grintosa della vettura.

Non manca un aggiornamento per il più compatto 1.0 T-GDi tra le scelte per la XCeed, che guadagna 15 CV rispetto alla precedente versione e raggiunge così i 115 cavalli, con tecnologia mild hybrid e la possibilità di essere guidato anche da neopatentati.

La nuova Special Edition si colloca al centro della gamma ed eredita alcuni elementi estetici della GT-line, offrendo una combinazione equilibrata tra design e accessibilità. Tra le chicche dobbiamo citare gli interni in Yuka Steel Gray, gli specchietti in finitura nero lucido, i fari posteriori a LED a nido d’ape e il tetto interno nero, per un’atmosfera moderna e sofisticata. Dal punto di vista tecnologico, non mancano la chiave intelligente, il Supervision Cluster digitale da 12,3”, e i vetri posteriori oscurati, che migliorano comfort e sicurezza.

Il top di gamma resta la XCeed GT-line con motore da 180 CV, che può essere arricchita con il Plus Pack. Questa include sedili in Kia Tex Delight, riscaldamento su tutte le sedute principali, impianto audio potenziato, sedili posteriori abbattibili 40:20:40 e tetto panoramico elettrico. Completano il quadro due nuovi colori, il Magma Red e il Wolf Grey, questo per la Special Edition.