Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: con la revoca dello stop alle endotermiche nel 2035 versioni a benzina possibili

Vi abbiamo scritto proprio oggi che a quanto pare l’UE sarebbe propensa a fare marcia indietro totale a proposito dello stop alla vendita di auto endotermiche nel 2035. Questo almeno secondo quanto riporta la Bild che cita il leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber. Di conseguenza questa decisione se fosse confermata potrebbe avere delle ripercussioni molto importanti sulle decisioni che Stellantis presto prenderà a proposito dei modelli che i vari brand lanceranno nel corso dei prossimi anni. Un chiaro esempio di ciò riguarda le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia già rinviate a data da destinarsi per l’implementazione nella gamma di motori di versioni ibride che affiancheranno le elettriche che inizialmente avrebbero dovuto essere la totalità delle opzioni presenti per le due nuove auto della casa automobilistica del biscione.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: con la revoca allo stop dei motori endotermici nel 2035 i motori a benzina tornano attuali?

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che inizialmente dovevano arrivare nel 2025 e nel 2026 e che invece arriveranno tra fine 2027 e inizio 2028 a questo punto potrebbero sorprendere tutti prevedendo nelle rispettive gamme anche versioni termiche pure con motori a benzina. Questo farebbe la felicità di molti alfisti che avevano storto il naso alla notizia che non avrebbero più potuto acquistare versioni a benzina delle nuove generazioni delle due vetture. Ovviamente bisognerà fare i conti comunque con le normative sulle emissioni che anche qualora il ban fosse revocato continuerebbero ad essere decisamente restrittive e dunque certezze su possibili versioni a benzina non ce ne sono comunque al momento.

Non possiamo però escludere che alla fine per fare contenti tutti almeno una versione termica pura possa anche far parte della futura gamma delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Il primo step rimane la decisione definitiva dell’UE e capire esattamente quali motori saranno consentiti e a che condizione. A quel punto sarà poi Stellantis a valutare se conviene o meno procedere in tal senso. A livello di vendite prevediamo che convenga di certo. Tra l’altro se fossero versioni entry level ciò finirebbe anche per offrire ai clienti prezzi di partenza decisamente più bassi favorendo quello che Antonio Filosa sta cercando di fare in tutta Stellantis e cioè di offrire vetture piùa accssibili a livello di prezzo.

Insomma sicuramente una buona notizia. Vedremo se Alfa Romeo sarà capace di approfittarne eventualmente offrendo ai propri clienti un qualcosa di degno rispetto a quello che è il suo DNA e la sua tradizione.