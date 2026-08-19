Nuova Hyundai Tucson: il design cambia e farà discutere

La nuova Hyundai Tucson ha debuttato in Corea del Sud mostrando per la prima volta il design della quinta generazione, attesa in Europa al Salone dell’Auto di Parigi nel mese di ottobre. Le immagini ufficiali riguardano il modello destinato al mercato coreano, mentre la versione europea è attesa con la stessa impostazione stilistica ma con alcune differente nelle dimensioni della carrozzeria.

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Nuova Hyundai Tucson, design squadrato e interni completamente ridisegnati

Hyundai abbandona le forme della Tucson precedente e sceglie superfici più geometriche, accompagnate da parafanghi pronunciati e passaruota di grandi dimensioni che rendono il SUV visivamente più robusto. Il marchio coreano conferma così la tendenza a riprogettare profondamente i propri modelli a ogni cambio generazionale, senza limitarsi ad aggiornare i dettagli che avevano caratterizzato la vettura uscente.

Il frontale rinuncia alla grande calandra nella quale la precedente Tucson nascondeva parte della firma luminosa e concentra l’attenzione su un elemento a forma di H. Una barra orizzontale attraversa la parte superiore del muso e si collega a due segmenti verticali per lato, mentre i proiettori principali trovano posto più in basso all’interno del paraurti. Hyundai riprende lo stesso motivo luminoso nella parte posteriore, creando un collegamento immediato tra le due estremità della carrozzeria.

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La plancia cambia altrettanto profondamente e adotta un’architettura già introdotta dalla Ioniq 3, costruita intorno a uno sviluppo prevalentemente orizzontale. La fascia che integra le bocchette di aerazione si estende verso i lati dell’abitacolo e comprende un rivestimento dall’aspetto trapuntato, la cui lavorazione richiama alcuni interni degli anni ’70. Un ampio schermo tattile occupa il centro della plancia, mentre il conducente dispone di una strumentazione collocata in posizione rialzata e direttamente allineata con il campo visivo.

Hyundai non ha ancora comunicato motori, batterie o prestazioni della versione presentata in Corea, lasciando aperta la composizione definitiva della gamma europea. La Tucson continuerà comunque a puntare sull’elettrificazione attraverso un’offerta basata su sistemi full hybrid e plug-in hybrid. Il modello attualmente in vendita utilizza una motorizzazione ibrida da 239 CV, disponibile anche con trazione integrale, mentre la variante ricaricabile raggiunge 288 CV.

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La presenza di queste due configurazioni sulla nuova generazione non è stata ancora confermata con dati definitivi, perciò potenze e caratteristiche restano da verificare prima della commercializzazione. Il debutto previsto a Parigi in ottobre consentirà però di conoscere l’allestimento europeo e di stabilire quali differenze separeranno la Tucson destinata al continente dal modello già mostrato in Corea del Sud.