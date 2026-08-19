La vecchia Renault 5 che nessuno ha mai guidato: ritrovamento da oltre 50.000 euro

La straordinaria storia della Renault 5 di Madame M. Munie comincia nell’ottobre 1982, quando una donna decide di investire tutti i suoi risparmi, allora quasi 40.000 franchi, per comprare un’utilitaria nuova alla concessionaria Sodirac di Chalon-sur-Saône. C’è però un piccolo problema: non ha la patente. La vettura viene consegnata direttamente a domicilio, percorrendo i 12 chilometri che oggi fanno la storia di questo esemplare. Poi viene parcheggiata nel fienile, e lì resterà.

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Madame Munie la patente la conseguirà, in seguito. Al volante, però, non si sentirà mai abbastanza sicura. La Renault 5, così, non varcherà mai più la soglia di quella rimessa. Parliamo di 42 anni di immobilità assoluta.

Il ritrovamento è avvenuto durante le pratiche per una successione ereditaria. Raphaël de Serres, consulente della casa d’aste Aguttes, ha recuperato la segnalazione da un collezionista: la vettura rischiava seriamente di finire allo sfasciacarrozze durante lo sgombero. Per fortuna qualcuno ha guardato meglio.

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Quello che è emerso dal fienile è una capsula del tempo di rara perfezione. La R5 è una versione TL a cinque porte, motorizzata con il classico 1.108 cc Cléon-Fonte da 45 CV abbinato a un cambio manuale a quattro marce. Niente di straordinario, ma sulla carrozzeria c’è ancora l’adesivo con l’immatricolazione temporanea valida originariamente 15 giorni. Le targhe in metallo definitive furono stampate regolarmente, ma non vennero mai montate: giacciono intatte nel bagagliaio.

I tappetini in carta della concessionaria Sodirac sono ancora al loro posto nell’abitacolo. La vernice, un “Bleu Schiste” metallizzato, codice 602, optional da 660 franchi che all’epoca era tutt’altro che scontato.

Prima dell’asta, la vettura è stata sottoposta a un intervento minimo: via la polvere di quattro decenni, sostituiti i componenti in gomma deteriorati, tubazioni, supporti, pneumatici, conservando tutto il resto esattamente com’era.

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La stima di Aguttes oscillava tra 5.000 e 10.000 euro. Il martelletto è caduto a 53.711 euro. Una cifra che supera quella di molte Renault 5 Alpine e di alcune R5 Turbo a motore centrale. E stiamo parlando sempre di una TL da 45 CV mai guidata. Il mercato collezionistico, d’altronde, ha i suoi criteri. A volte il valore non sta in quello che un’auto ha fatto, ma in quello che non ha fatto mai.