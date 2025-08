Nuova Nissan Juke: motori termici insieme alle elettrificate nel 2026

Il marchio Nissan sta vivendo un periodo piuttosto complicato a livello globale, con performance di mercato al di sotto delle aspettative. Tuttavia, la Casa giapponese non ha alcuna intenzione di abbandonare la partita, e per rilanciarsi sembra voler puntare ancora sui motori tradizionali.

Advertisement

La prossima generazione della Nissan Juke, infatti, continuerà ad essere proposta con alimentazioni termiche, affiancate però da versioni ibride e, molto probabilmente, anche da una full electric completamente inedita. Inizialmente, il piano sembrava orientato verso una Juke esclusivamente elettrica, in linea con la spinta globale verso le emissioni zero. Tuttavia, la diffusione ancora limitata delle auto a batteria (BEV) ha spinto Nissan a rivedere la strategia, scegliendo un approccio più equilibrato che combina diverse opzioni propulsive.

Advertisement

Secondo quanto dichiarato da Alexandre Armada, figura chiave del management Nissan in Europa, l’azienda starebbe considerando la coesistenza di due generazioni di Juke. La futura Juke elettrica, basata sull’avanzata piattaforma CMF-EV, sarà un modello del tutto nuovo, mentre le versioni a combustione interna potrebbero rappresentare un aggiornamento evolutivo dell’attuale generazione.

Nonostante non ci siano ancora conferme definitive, è molto probabile che Nissan decida di mantenere il noto motore 1.0 benzina a tre cilindri da 114 CV, insieme alla più recente variante ibrida da 143 CV, già presenti in gamma.

Un dettaglio cruciale sarà il prezzo di listino. Oggi il modello termico parte da oltre 30.000 euro, mentre la variante hybrid sfiora i 34.000. Certamente, oltre al periodo davvero nero del brand giapponese, mantenere prezzi competitivi sarà essenziale per evitare un ulteriore calo delle vendite, considerando che in alcuni Paesi le immatricolazioni della Juke non superano le 1.000 unità annue.

Advertisement

Il futuro della Nissan Juke, insomma, sarà multiforme e flessibile, con l’obiettivo di accontentare chi cerca ancora la praticità del termico e chi, invece, punta dritto verso l’elettrificazione. Una strategia di diversificazione che, d’altronde, stanno seguendo sempre più grandi marchi.