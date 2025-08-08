Xiaomi ingaggia un ex guru del design BMW per la sua lineup elettrica

L’avventura di Xiaomi nel settore delle auto elettriche compie un deciso salto di qualità. Il colosso tecnologico cinese ha appena messo a segno un colpo strategico, reclutando Kai Langer, ex responsabile del design BMW e figura di spicco con oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo di alcuni dei modelli più iconici e avveniristici della casa di Monaco.

Langer ha confermato il suo nuovo incarico attraverso un post su LinkedIn, spiegando che, dopo più di due decenni nel BMW Group e numerosi progetti di grande prestigio, ha deciso di intraprendere “una nuova sfida” entrando a far parte di “uno dei player tecnologici più innovativi e in crescita al mondo”.

Anche se il suo ruolo ufficiale in Xiaomi non è ancora stato reso pubblico, il settore non ha dubbi: la sua esperienza sarà messa al servizio della divisione automobilistica, in particolare nel design della gamma elettrica, in rapida espansione.

Non si tratta di un semplice trasferimento di competenze. Langer è stato una pedina chiave nello sviluppo del linguaggio stilistico dell’elettrificazione di BMW, firmando progetti rivoluzionari come la BMW i3 e la BMW i8, e dirigendo la creatività dei concept Vision Neue Klasse, che delineano il futuro elettrico e sostenibile del marchio. Ha inoltre contribuito a concept visionari come la i Vision Circular, city car riciclabile al 100%, e la i Vision Dee, dotata di head-up display a tutta larghezza e intelligenza artificiale integrata.

Più di recente, nell’ottobre 2024, è stato nominato Head of Interior Design per MINI, estendendo la sua influenza ad altri brand del BMW Group. La sua carriera lo ha visto ricoprire posizioni di alto profilo, tra cui Direttore Creativo del Design BMW (2016) e Responsabile del Design per BMW i (2019).

Langer continuerà a operare da Monaco di Baviera, dove Xiaomi ha aperto un centro di ricerca e sviluppo per veicoli elettrici, guidato da un altro veterano BMW, Rudolf Dittrich. La scelta di investire nel cuore della Germania automobilistica dimostra le ambizioni di Xiaomi, ovvero fondere tecnologia cinese all’avanguardia con know-how ingegneristico europeo per competere con i marchi premium globali.