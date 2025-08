Nissan Qashqai 2025: cambia la gamma mild hybrid, debutta il nuovo listino

Il listino della Nissan Qashqai mild hybrid subisce un aggiornamento in vista dell’arrivo dell’atteso powertrain E-Power. In parallelo, come anticipato, anche la gamma con tecnologia mild hybrid viene rivisitata, con migliorie negli allestimenti e ritocchi nei prezzi.

Con questo “ritocco”, tutte le versioni del Qashqai risultano più accessoriate, includendo di serie dotazioni che in passato richiedevano un sovrapprezzo. Di conseguenza, il prezzo d’ingresso sale leggermente: ora si parte da 32.600 euro, circa 1.000 euro in più rispetto al 2024.

Nel 2025 la proposta mild hybrid si snellisce, passando da tre a due motorizzazioni: il 1.3 D-iG-T da 140 CV con cambio manuale e il più potente 158 CV, disponibile con trasmissione automatica CVT e trazione integrale opzionale. Esce definitivamente dal listino il 158 CV con cambio manuale. Gli allestimenti disponibili sono cinque, ognuno con una propria identità storica nel mondo Nissan: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna e Tekna+.

L’allestimento Acenta offre già una dotazione completa. Ecco quindi sistemi avanzati di sicurezza (Driver Attention Alert, frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni/ciclisti, cruise control intelligente), cerchi in lega da 17”, fari full LED, display infotainment da 12,3” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e climatizzatore bi-zona.

Salendo, la N-Connecta aggiunge navigatore, caricatore wireless, sensori di parcheggio anteriori e il sistema di guida assistita ProPilot (livello 2 di guida autonoma). Il più sportivo N-Design introduce un look distintivo: cerchi da 20”, carrozzeria bicolore, fari LED adattivi, sedili in pelle con alcantara e luci ambientali.

Ai vertici della gamma Qashqai troviamo i modelli Tekna e Tekna+: il primo con cerchi da 19”, head-up display e rivestimenti in pelle sintetica; il secondo (non disponibile con cambio manuale) aggiunge tetto panoramico in vetro, impianto audio Bose, volante e sedili riscaldabili con funzione massaggio.

La nuova Qashqai 2025 punta a confermarsi protagonista del segmento C-SUV grazie a un mix vincente di tecnologia, sicurezza, comfort e uno stile ancora più raffinato.