Il cimitero Audi e Volkswagen: perché migliaia di auto marciscono nel deserto

Immaginate distese sterminate di auto nuove, tutte con i loghi Audi e Volkswagen, quindi notoriamente ambite, parcheggiate in file ordinate e che si perdono all’orizzonte. Un’immagine simile non si trova in un autosalone o in un porto commerciale, ma nel cuore arido del deserto del Mojave, in California.

Advertisement

Questa visione surreale è la diretta conseguenza di uno dei più grandi scandali automobilistici della storia recente: il famigerato Dieselgate. Tra il 2008 e il 2015, Volkswagen e, successivamente, Audi furono accusate di manipolare i test sulle emissioni negli Stati Uniti.

Advertisement

L’EPA (Environmental Protection Agency) scoprì che i motori TDI erano stati dotati di un software capace di attivare sistemi di abbattimento delle emissioni solo durante le prove in laboratorio. Il trucco permetteva alle vetture di superare agevolmente i controlli ufficiali, mentre su strada emettevano fino a 40 volte più ossidi di azoto rispetto ai limiti di legge. L’inganno coinvolse oltre 11 milioni di auto in tutto il mondo, di cui circa 500.000 solo negli States.

Quando lo scandalo esplose nel 2015, le conseguenze furono devastanti: oltre 33 miliardi di dollari tra multe, risarcimenti e costi di richiamo, e l’arresto di alcuni ex ingegneri coinvolti. Uno dei punti centrali dell’accordo legale con le autorità statunitensi fu un piano di riacquisto senza precedenti. Volkswagen e Audi dovettero ricomprare più di 300.000 vetture non conformi, spendendo oltre 7,4 miliardi di dollari.

Ovviamente, non c’era alcun luogo in grado di ospitare un simile numero di auto. La soluzione arrivò sotto forma di enormi aree di stoccaggio sparse per gli States: vecchi stadi, stabilimenti industriali dismessi e, tra questi, un’enorme distesa di terra nel Mojave.

Advertisement

Quel parcheggio di cui parliamo oggi, una distesa d’auto a cielo aperto, è diventato un simbolo potente: migliaia di veicoli perfettamente integri, ma condannati all’immobilità, testimoniano l’impatto economico e reputazionale di un inganno che ha segnato l’industria dell’auto.