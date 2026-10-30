La Neue Klasse è ovunque: la ristrutturazione arriva anche su BMW X1

BMW crede fermamente che il 2027 sarà l’anno in cui nessun suo modello potrà dire di essere rimasto uguale. Chi ama la gamma attuale ha una sola strategia, comprare adesso. Tutti gli altri devono prepararsi a un colpo d’occhio diverso.

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Il piano è chiaro. Gli elementi stilistici e tecnologici delle elettriche Neue Klasse (plancia, infotainment, strumentazione) migrano anche su modelli termici e ibridi, costruiti su architetture completamente diverse come la CLAR e la UKL/FAAR. Una specie di “trapianto di personalità”, insomma.

Si parte nel primo trimestre con la nuova X5, elettrica e termica, mentre la versione a idrogeno dovrà pazientare fino al 2028. Nel corso dell’anno arriva anche la Serie 3 termica, già mostrata in pubblico a inizio ottobre.

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Poi tocca ai suv compatti. X1 e X2 si rifanno il frontale sul modello di iX3 e i3, e dentro la strumentazione diventa a tutta larghezza alla base del parabrezza. Somiglia al Panoramic Vision delle Neue Klasse, ma solo nell’aspetto. L’infotainment va al centro della plancia e il pannello unico che univa i due schermi va in pensione.

Nella seconda metà dell’anno è il turno della Serie 5, anche in versione elettrica i5, con un frontale completamente rivisto. La calandra resta più sviluppata in orizzontale, senza i due elementi stretti e verticali di iX3, i3 e X5.

Sul fronte sportivo si fa interessante. Nel 2027 dovrebbe debuttare la M3 elettrica, con quattro motori e un impianto che simula il sound di un V8, pensato per restituire al guidatore un feedback immediato della prestazione. La versione col 3 litri biturbo a benzina, Euro 7, slitta al 2028. Non è esclusa nemmeno una iX3 M, che condividerebbe molto con la M3 elettrica ma arriverebbe sempre nel 2028. A marzo aprono gli ordini della iX4, la variante suv-coupé presentata a ottobre.

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Restando in casa Neue Klasse, che è solo elettrica perché l’architettura non prevede motori termici, arriva la i3 Touring. La station wagon porta la “coda lunga” nel segmento D premium, dopo la i5 Touring.

Chiude la X7, maxi-suv da ben oltre 5 metri, che cambia generazione ma non cambia fede. Niente Neue Klasse, il design ricalca la Serie 7 restyling, con Panoramic Vision a bordo. È un modello pensato soprattutto per gli Stati Uniti, e gli europei vengono dopo.