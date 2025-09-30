Nuova Audi RS6 pronta al debutto: anticipazioni sul design e le ultime novità

Audi ha appena lanciato sul mercato statunitense la nuova A6 2026, berlina che parte da 64.000 dollari, con la promessa di essere più veloce e tecnologica. Al momento, però, non c’è traccia della versione più attesa, la RS 6 Avant. Secondo la casa automobilistica di Ingolstadt, che lo scorso anno ha perso terreno rispetto a rivali storici come BMW e Mercedes-Benz mentre Cadillac è diventata una minaccia sempre più concreta, la nona generazione della A6 è “più veloce, più silenziosa e dotata di più tecnologie orientate al guidatore rispetto al modello uscente”, il tutto avvolto da un design sofisticato dentro e fuori.

Nuova Audi RS6: ecco come potrebbe essere secondo un nuovo render

Questo modello arriva per convincere gli acquirenti che guardano a rivali dirette come BMW Serie 5, Mercedes Classe E, Cadillac CT5 e la nuova Lexus ES. Gli appassionati però guardano già con molte interesse alla nuova Audi RS 6 Avant. Nello specifico, questo modello sfida a viso aperto la nuova BMW M5 Touring.

Tuttavia, alcuni rumors parlano di uno stop definitivo al progetto RS 6 e-tron, e proprio per questo il creatore digitale Nikita Chuicko, conosciuto sui social come kelsonik, ha deciso di immaginare in CGI la prossima generazione della RS 6 Avant. Il lavoro rielabora i tratti della nuova A6, rendendoli più aggressivi con prese d’aria maggiorate, un kit aerodinamico nero lucido e i tipici terminali di scarico ovali integrati nel diffusore posteriore.

Il progetto mostra la RS 6 Avant 2027 in due varianti cromatiche: la prima in un bianco semplice, l’altra in un arancione grintoso, entrambi completati da cerchi a sei razze dallo stile classico verniciati in bianco e da pinze freno rosse di grandi dimensioni. Un mix che unisce modernità e richiami alle origini di Audi Sport, collegando passato e futuro in un unico design.

Sui social i giudizi sono stati divisi, segno che la passione attorno alla RS 6 resta altissima. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito, che potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.