Nissan PIXO: reso noto il listino prezzi dell’auto elettrica giapponese

Nissan rende noto il listino della PIXO, nuova compatta 100% elettrica ora al debutto in Italia. La casa giapponese apre ufficialmente gli ordini di questa

vettura, pensata specificamente per le esigenze dei guidatori europei. Il prezzo di attacco è stato fissato a 19.990 euro, quindi sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro. Una scelta che conferma la volontà del marchio di rendere più accessibile il passaggio a un’auto alla spina.

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La nuova Nissan PIXO è una city car “green” basata sulla piattaforma della Renault Twingo E-Tech. Il suo ciclo costruttivo si svolge in Slovenia. Visivamente la carrozzeria di questa piccola evoca alchimie geometriche. Il frontale è di taglio robotico, con gruppi ottici stile pixel.

L’unità propulsiva, full electric, della Nissan PIXO sviluppa una potenza massima di 82 CV (60 kW), con 175 Nm di coppia. Si può spingere fino a 259 km l’autonomia WLTP, grazie alla batteria al Litio-Ferro-Fosfato (LFP) da 27,5 kWh. Questa “gittata” rende adatta la piccola giapponese sia per i tragitti quotidiani in città che per gli spostamenti extraurbani.

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La nuova Nissan PIXO supporta di serie la ricarica in corrente alternata (AC) fino a 11 kW e la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 50 kW (per un rifornimento energetico dell’accumulatore, dal 15 all’80%, in 28 minuti).

Compatte, come dicevamo, le dimensioni del modello, lungo 3,79 metri e largo 1,79 metri. Sorprendente lo spazio interno, rispetto alla grandezza del corpo. Il bagagliaio modulare può garantire una capienza fino a 356 litri, grazie ai sedili posteriori indipendenti e scorrevoli. Abbattendo questi ultimi, la cifra si spinge oltre i 1.200 litri.

I tre allestimenti disponibili (Engage, Advance ed Evolve) includono la ricarica potenziata, fari LED e sensori di parcheggio di serie. Le prime consegne sono previste per l’inizio del 2027. Gli ordini sono già aperti.

La Nissan PIXO segna un importante passo avanti su molti fronti. Anche su quello dell’esperienza di guida digitale e connessa. Il cuore tecnologico è rappresentato dal sistema d’infotainment con servizi Google integrati, che include la pianificazione intelligente dei percorsi in tempo reale. Gli utenti apprezzeranno sicuramente la presenza a bordo dell’assistente vocale Gemini, per gestire navigazione, musica e chiamate senza distrarsi dalla guida.

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Nissan PIXO: gamma e prezzi per l’Italia

ENGAGE 27,5 kWh prezzo: 19.990 euro

ADVANCE 27,5 kWh prezzo: 21.300 euro

EVOLVE 27,5 kWh prezzo: 22.700 euro

Specifiche

Dimensioni

Lunghezza complessiva: 3.796 mm

Passo: 2.492 mm

Altezza complessiva: 1.512 mm

Larghezza (specchi ripiegati): 1.790 mm

Sbalzo anteriore: 741 mm

Sbalzo posteriore: 563 mm

Altezza da terra: 140 mm

Diametro di sterzata: 9,9 m

Sistema elettrico

Batteria: 27,5 kWh LFP

Autonomia: fino a 259 km WLTP

Ricarica DC: 50 kW, 15–80% in circa 28 minuti

Ricarica AC: 11 kW (bidirezionale, predisposizione V2L)

Potenza

60 kW

Capacità del bagagliaio

Sedili in posizione normale: 356 litri VDA

Sedili posteriori abbattuti: 1.221 litri VDA

Fonte | Nissan