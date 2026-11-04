Hyundai punta sull’IA per rendere più semplici traino e guida off-road

Hyundai sta sviluppando sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale per aiutare i futuri veicoli a gestire rimorchi pesanti e percorsi fuoristrada. Il programma emerge da una ricerca di personale del centro tecnico americano HATCI, che lavora sui modelli Hyundai, Kia e Genesis destinati al Nord America.

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Hyundai studia l’IA per stimare il peso dei rimorchi e migliorare la guida fuoristrada

Fra le attività assegnate al nuovo ingegnere figura la previsione dei guasti dei componenti sottoposti alle maggiori sollecitazioni durante il traino o la guida su terreni impegnativi. Gli algoritmi dovranno riconoscere condizioni che precedono un cedimento, con l’intento di ridurre i fermi del veicolo e i costi di manutenzione.

La valutazione del carico trasportato rappresenta un altro impiego previsto, insieme alla stima della massa del rimorchio. Hyundai cerca soluzioni capaci di ricavare queste informazioni attraverso il machine learning, affiancando o sostituendo parte dei sensori fisici dedicati. Per il costruttore, questo approccio può contribuire a contenere anche il costo dell’hardware installato.

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Conoscere meglio la massa da gestire permetterebbe di adattare il comportamento della vettura alle condizioni effettive di utilizzo. Nel traino, le informazioni potrebbero essere sfruttate per intervenire sulla risposta del motore, sulla frenata e sui controlli di stabilità, soprattutto quando il peso trasportato aumenta.

In fuoristrada, la ricerca riguarda invece la capacità di stimare l’aderenza disponibile fra pneumatici e terreno. Una variazione del grip su ghiaia, fango o superfici scivolose potrebbe così entrare nelle decisioni dei sistemi che regolano il movimento del veicolo, aiutandoli ad adeguare la risposta alle condizioni incontrate.

L’annuncio cita l’assistenza intelligente al traino, l’adattamento al terreno e la gestione dell’energia fra le possibili applicazioni. Prevede inoltre funzioni che si adattino allo stile individuale del conducente, sviluppando un comportamento personalizzato nei diversi ambienti di guida.

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Il lavoro sarà svolto a Superior Township, nel Michigan, all’interno della squadra responsabile delle tecnologie di controllo del veicolo. Alla ricerca sugli algoritmi seguirà il loro adattamento alle centraline di bordo, sulle quali dovranno funzionare in tempo reale rispettando i vincoli di sicurezza automobilistici.

Il percorso descritto comprende simulazioni, realizzazione di prototipi e integrazione sulle vetture utilizzate per le prove. L’ingegnere parteciperà anche alle sessioni di calibrazione e verifica presso impianti di collaudo e strutture per il fuoristrada nordamericane, contribuendo a valutare il funzionamento delle soluzioni nelle condizioni per cui sono state progettate.