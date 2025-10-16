Nissan LEAF 2026: svelati i prezzi della nuova generazione

La Nissan Leaf 2026 segna l’inizio di una nuova era per l’iconica compatta elettrica giapponese, che si rinnova completamente e abbandona la classica silhouette da berlina per trasformarsi in un moderno SUV. Un’evoluzione radicale per quello che, fino a pochi anni fa, era il veicolo elettrico più venduto al mondo. Con la terza generazione, Nissan punta a consolidare la sua posizione nel mercato europeo dell’elettrico, introducendo un design inedito, più tecnologia e una gamma motori completamente aggiornata.

Prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, la nuova Leaf sarà disponibile sul mercato europeo a partire dalla primavera 2026. In Spagna, dove sono stati aperti gli ordini, i prezzi partono da circa 30.000 euro, ciò significa che anche in Italia il prezzo si aggirerà su questa cifra.

Nissan LEAF: dettagli e prezzi per il mercato europeo

Il nuovo linguaggio stilistico di Nissan si riflette in proporzioni più robuste, un frontale scolpito con fari full LED e un posteriore dal design affilato. All’interno, la Leaf adotta un’impostazione più premium dove sono presenti due ampi display da 12,3 pollici per strumentazione digitale e infotainment, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, materiali di qualità superiore e illuminazione ambientale. A seconda dell’allestimento (Engage, Engage+, Advance ed Evolve) si possono aggiungere dotazioni come il tetto panoramico elettrocromico, sedili riscaldati e rivestimenti in pelle sintetica, oltre a un impianto audio Bose. Inoltre, il portellone posteriore elettrico, sedili posteriori abbattibili e un bagagliaio spazioso rendono la nuova Leaf perfetta per l’uso quotidiano e i viaggi in famiglia.

Sul fronte tecnologico, la Nissan Leaf 2026 introduce il sistema di assistenza alla guida ProPILOT con Navi-Link, la visione a 360 gradi tramite telecamere ad alta risoluzione e un head-up display per le versioni più accessoriate. Non mancano le chiavi intelligenti, la ricarica wireless per smartphone e una pompa di calore per ottimizzare l’efficienza in climi freddi.

La nuova generazione debutta con due varianti elettriche, entrambe a trazione anteriore. La versione base è equipaggiata con un motore da 130 kW (177 CV) alimentato da una batteria da 52 kWh, che assicura fino a 445 km di autonomia WLTP e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi.

Chi desidera più potenza può optare per versione top di gamma, che combina un motore da 160 kW (218 CV) con una batteria da 75 kWh. In questo caso, l’autonomia arriva a 620 km WLTP, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,6 secondi. Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida fino a 200 kW, con tempi dal 10 all’80% in soli 20 minuti.