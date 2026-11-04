Meno di 5.000 dollari su eBay, tre foto e un fienile: la 300ZX che nessuno voleva

L’offerta sul web vedeva una Nissan 300ZX gialla con tetto T che dal 1998 non vedeva la strada. Ben 28 anni passati in un garage polveroso, e il prezzo di uno smartphone di fascia premium.

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A comprarla è stato ChrisFix, lo YouTuber “anonimo” che ha costruito un impero di tutorial fai-da-te senza mai rivelare il proprio nome. L’annuncio su eBay chiedeva 4.900 dollari e sfoggiava tre foto in tutto, come se l’auto fosse un indiziato da identificare. Lui ha trattato, ha limato oltre 2.500 dollari (pagandone quindi 2.300) ed è andato a prendersela.

La storia dell’auto è quella classica. La venditrice l’aveva ereditata dal fratello, che negli anni Novanta la usava mentre gestiva un’azienda di rimorchio. Poi il silenzio, e un fienile a fare da sala d’attesa.

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Parliamo di una coupé 2+0 con il V6 3.0 aspirato e il cambio manuale a cinque marce. Da nuova erogava 222 CV e i test dell’epoca le attribuivano lo 0-100 in circa 6,7 secondi e 230 km/h di velocità massima. Numeri che ai tempi facevano la loro figura contro la concorrenza. Sul contachilometri ci sono 106.000 km, pochi per l’età: l’auto ha passato più tempo ferma che in movimento. Il 1998 come ultimo anno di circolazione, lo dicono i dati pubblici di immatricolazione.

Il prezzo pagato, poi, va letto con il mercato in mano. Una Z32 biturbo del 1990 con cambio manuale è stata aggiudicata di recente a 48.760 dollari, e i collezionisti di sportive giapponesi anni Novanta non badano più a spese quando l’esemplare è buono e documentato. Il 1990 fu l’esordio nordamericano della Z32 e anche il suo anno migliore, con 39.290 unità vendute. La produzione mondiale, secondo le guide di riferimento, si ferma attorno ai 165.000 esemplari.

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Il video già pubblicato, però, racconta solo la parte comoda. ChrisFix ha lavato cerchi, vano motore, sottoscocca e interni, ha lucidato a macchina la vernice sbiadita e ha riverniciato lo spoiler posteriore aftermarket. Il paraurti anteriore ammaccato è stato sostituito e verniciato in tinta.

Il motore, però, non è mai stato acceso durante le riprese. Tra la splendida 300ZX e il suo primo avvio dopo quasi trent’anni ci sono ancora alimentazione, accensione e controllo dei fluidi. Di solito servono benzina fresca, batteria nuova, cinghie e tubi, più una verifica seria dei freni prima di girare la chiave. Intanto resta una vettura bellissima da guardare e ancora tutta da dimostrare.