Nel 2025 arriveranno tre nuovi SUV pronti a conquistare il mercato

Tra le diverse opzioni al momento più apprezzate dai consumatori figurano SUV come Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Peugeot 3008. Anche se con i dovuti distinguo per ogni modello, tali veicoli rimangono piuttosto simili tra loro. I gruppi industriali, d’altronde, stanno portando avanti prodotti sempre più simili data la “concentrazione” dei gusti del pubblico. Di certo i prezzi sono più competitivi, ma ne risente la personalità. Il 2025, però, porterà con sé delle novità sorprendenti.

L’anno prossimo, infatti, arriveranno delle proposte inedite nei cataloghi dei produttori e che potrebbero davvero fare e rappresentare la differenza. Partendo con Mercedes, la gamma si sta aprendo a una novità assoluta: la Mini Classe G.

Sarà una versione più compatta e accessibile del celebre fuoristrada, che arriverà anche in versione completamente elettrica. Solito design storico, quello squadrato, e un carattere inconfondibile che si discosta dal resto del panorama SUV. La piattaforma sarà quella compatta Mercedes (MMA) e avrà ricarica a 800 volt e un’autonomia stimata tra 480 e 500 km. Tutte le versioni disporranno della trazione integrale, con un’anima più stradale rispetto alla Classe G tradizionale. La produzione potrebbe iniziare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Un’altra sorpresa viene da Nissan, che porterà a un altro livello la sua Leaf, una delle prime auto elettriche a entrare nel mercato, in un SUV completamente nuovo. Il cambiamento radicale dovrebbe vedere la luce tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Il SUV Nissan, sulle orme del concept “Chill-Out”, sarà costruito sulla piattaforma CMF-EV, la stessa di modelli come Ariya e Renault Scenic. La nuova Leaf SUV offrirà fino a 389 CV di potenza. La terza generazione, in versione SUV, introdurrà batterie da 63 e 87 kWh, migliorando l’attuale autonomia che arriverà a raggiungere i 500 km o poco meno.

Toyota non è da meno con il suo progetto di un mini Land Cruiser. Il nome ufficiale non è ancora stato diffuso o anticipato, ma potremmo trovarci davanti a un Land Hopper o un Land Cruiser FJ. Questo nuovo SUV, pur riportando alla mente un fuoristrada puro, sarà più compatto rispetto al Land Cruiser e riprenderà lo stile robusto e squadrato del concept Compact Cruiser EV.

Sarebbe previsto per il 2025, con dimensioni simili al RAV4, una lunghezza di circa 4,49 metri e non solo elettrico. Arrivava per essere un modello 100% elettrico, ma potrebbero esserci versioni ibride e plug-in hybrid, sfruttando al massimo le possibilità di elettrificazione della sua piattaforma.