Nissan Qashqai 2024: il Crossover si prepara a sorprendere con un Restyling rivoluzionario

Si tratta di uno dei crossover più popolari del Vecchio Continente. Il Nissan Qashqai si rinnova nel 2024 con un restyling evoluto che porta con sé una serie di cambiamenti significativi e guarda al futuro. Questo modello è di fondamentale importanza per Nissan.

Aggiornamenti e innovazioni nel restyling di metà ciclo del Qashqai

Il Nissan Qashqai aggiornato per il 2024, è pronto a scrivere un altro capitolo del suo grande successo. Con oltre 350.000 unità vendute in Europa dalla sua terza generazione, il Nissan Qashqai è un vero e proprio punto di riferimento nel suo segmento, uno dei crossover più amati d’Europa

Il restyling di metà ‘ciclo vita’ del Qashqai si concentra principalmente sul frontale. Gli elementi maggiormente toccati per l’aggiornamento sono i seguenti: Il frontale veste una griglia completamente ridisegnata, composta da decine di elementi tridimensionali in nero lucido impreziositi da raffinati dettagli in cromo satinato. Un look audace e distintivo che sottolinea il carattere dinamico del SUV compatto.

Anche i gruppi ottici sono stati oggetto di un restyling modificando la grafica. Le nuove luci anteriori, più sottili e filanti, integrano un modulo abbagliante che garantisce una distribuzione del fascio luminoso più ampia ed efficace, per una guida sicura in ogni condizione di visibilità. Le luci diurne, composte da cinque piccole lenti che riprendono la forma degli elementi della griglia, completano il design accattivante del nuovo Qashqai, dandogli un tocco di eleganza e modernità. Il paraurti è stato completamente ridisegnato, con finiture in nero lucido per le versioni top di gamma che sottolineano l’eleganza del SUV compatto. La nuova versione N-Design, invece, presenta un paraurti in tinta con la carrozzeria, per un look più sportivo e dinamico.

L’interno del nuovo Qashqai 2024 è un vero e proprio rifugio di comfort e raffinatezza. I nuovi materiali per i rivestimenti dei sedili e della plancia offrono un’esperienza tattile impareggiabile, mentre le versioni top di gamma si distinguono per gli inserti in Alcantara sul cruscotto, sui braccioli delle portiere, sulla console centrale e sulle ginocchiere. La versione N-Design, con i suoi sedili in pelle nera trapuntata, gli inserti in Alcantara e la scritta “Qashqai” in rilievo sotto il poggiatesta, rappresenta il massimo dell’esclusività e del lusso. Insomma, il nuovo. Nissan Qashqai 2024 non è solo bello e confortevole, ma anche estremamente versatile. Grazie ai suoi ampi spazi interni e al bagagliaio capiente, è l’auto perfetta per le famiglie e per chi ama viaggiare in totale comfort.

Nissan Qashqai 2024: innovazioni tecnologiche e affidabilità

Con il restyling, il Qashqai introduce anche alcune novità tecnologiche, rispetto alle generazioni precedenti. L’Around View Monitor, già apprezzato per la sua vista panoramica a 360 gradi della vettura, si evolve con l’introduzione della funzione 3D. Ora è possibile selezionare singolarmente una delle otto viste disponibili, tra cui anteriore, posteriore, laterali e angoli, per avere una percezione ancora più precisa e dettagliata dell’ambiente circostante.

Inoltre con il restyling troviamo un sistema infotainment al passo con i tempi. Il nuovo Qashqai 2024 integra perfettamente la suite Google, offrendo accesso a Google Maps per una navigazione precisa e intuitiva e a Google Assistant per una serie di comandi vocali che permettono di gestire diverse funzioni dell’auto con la semplice voce. Inoltre, è possibile scaricare ulteriori applicazioni tramite Google Play e accedere al sistema smart home Alexa di Amazon, per un controllo completo della propria casa direttamente dall’auto.

Anche la sicurezza rimane al top. Rivolgendo l’attenzione verso i sistemi di assistenza alla guida, Nissan ha aggiornato gli ADAS per renderli ancora più efficaci. Il Driver Assist Custom permette al guidatore di regolare l’intervento delle diverse tecnologie di assistenza in base al proprio stile di guida e di memorizzare il proprio profilo, per un’esperienza di guida personalizzata e sicura.

E, per quanto riguarda le motorizzazioni il Nissan Qashqai 2024 non presenta nessuna novità, per il momento. lnfatti, conferma l’efficienza e versatilità con la gamma di motori Mild Hybrid da 140 e 158 CV e la versione e-Power da 190 CV, in grado di garantire prestazioni brillanti e consumi contenuti.

Insomma, il Nissan Qashqai 2024 si presenta come un crossover rinnovato e tecnologicamente avanzato, pronto a continuare il successo delle precedenti generazioni. Grazie all’aggiornamento e la sua affidabilità, il Qashqai è sicuramente pronto a conquistare ancora una volta il mercato dei crossover.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sul prezzo del nuovo Nissan Qashqai 2024 per il mercato italiano. Tuttavia, possiamo fare alcune ipotesi basate sui prezzi delle versioni attuali e sui cambiamenti apportati al modello. Il prezzo di partenza del Qashqai 2023 in Italia è di circa 28.130€. Con il restyling e le nuove tecnologie introdotte, è ipotizzabile un leggero aumento del prezzo, che potrebbe posizionarsi intorno ai 30.000€ per la versione base.