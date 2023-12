Nissan Leaf SUV, questo è il concept a cui si ispira

Stop alla berlina, si passa ai SUV. La nuova Nissan Leaf sta per stravolgersi completamente e diventerà qualcosa di molto più grande, perdendo però quella che è la sua impronta tipicamente urbana. Poco importa se il modello a cui si ispira è il concept che sta in queste ore circolando sul web. Vediamo di cosa si tratta.

Un SUV rivoluzionario

Possiamo parlare di piccola rivoluzione per la Nissan Leaf di prossima generazione, visto che accantonerà il modello berlina per trasformarsi in un SUV. Il noto veicolo elettrico sta quindi per rinnovarsi completamente. A quanto pare però non saluteremo l’aspetto tipico da coupé e un’estetica in generale molto sportiva, solo che essa si trasformerà in qualcosa di molto più grande e potente. In sostanza, infatti, la casa manterrà la sua forma, ma questo concept mostra un’eleganza nel design da fare invidia a molti competitor del settore. Dal concept vediamo che la parte posteriore imita la parte anteriore con inserti neri che ospitano le luci posteriori. Per quanto riguarda gli interni, gli esperti affermano che non mancheranno delle differenze rispetto al prototipo attuale.

L’azienda infatti pensava a un display privo di controlli tradizionali e ricco invece di dettagli atti a una guida rilassante. Questa tecnologia però sembra ancora lontana, e quindi difficilmente il prossimo anno vedremo quel che appare oggi nel concept, almeno per quanto riguarda gli interni. Vedremo tale modello anche dalle nostre parti? Al momento la cosa non è chiara, ma è probabile che la vettura non sarà limitata al solo mercato a stelle e strisce. A tal proposito, infatti, per quanto riguarda lo sviluppo Nissan sembra intenzionata a trasferire la sua produzione dal Nord America all’Inghilterra, quindi molto probabilmente la nuova Nissan Leaf vedrà in terra britannica muovere i primi passi.

Nissan Leaf SUV per un mercato competitivo

Se il prototipo della nuova Nissan Leaf fa fare l’acquolina in bocca agli appassionati, per quanto concerne le vendite, l’azienda non è che stia facendo i salti di gioia. In USA infatti il 2023 si è rivelato un anno davvero pessimo. Dalle 10 mila unità vendute negli scorsi anni, si è passati a 5804 dell’anno in corso, con un calo del 35%. Ciò significa che l’azienda deve operare una attenta revisione prima di lanciare sul mercato un prodotto che oggi ha una concorrenza davvero spietata. Dal 2011 a oggi, infatti le cose sono cambiate molto nel mercato delle auto elettriche. E probabilmente ci sarà da rivedere molto anche sull’autonomia offerta dall’auto, che oggi promette solo 160 km con una ricarica. Ricarica che tra l’altro ha ancora dei tempi troppo lunghi.