I 5 nuovi modelli di auto a marchio DFSK in arrivo in Italia

DFSK sta per Dongfeng Sokon Automobil ed è il nuovo marchio di SUV che sta arrivando in Italia. L’azienda è nata nel 2003 dalla collaborazione tra Dongfeng Motor e Chongqing Sokon Industrial Group ed è pronta ora a confermare la sua presenza nel mercato italiano dopo aver presentato in anteprima diversi modelli al recente Salone dell’Automobile di Torino.

Tutte le novità a marchio DFSK in arrivo in Italia

I modelli che DFSK renderà disponibili in Italia sono il SUV Glory 500, il SUV DFSK Glory 580, il SUV DFSK Glory 600, il SUV coupé DFSK Glory IX5 e il SUV DFSK E5. Scopriamoli più da vicino.

DFSK Glory 500

Il primo modello del nuovo gruppo di veicoli a marchio DFSK pronto a debuttare in Italia è il SUV-C Glory 500. Si tratta di un SUV compatto di 4,38 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,65 metri di altezza. In termini di prestazioni il DFSK Glory 500 prevede un motore 1.5 benzina aspirato con una potenza di 116 CV e 148 Nm di coppia e sarà disponibile anche in versione bi-fuel a GPL. Entrambe le versioni prevedono il cambio manuale o quello automatico CVT. La versione base prevede anche i fari full LED e il supporto ad Android Auto e Apple CarPlay, mentre gli altri allestimenti (Standard e Luxury) anche il tetto panoramico, i sensori di parcheggio e il controllo della stabilità in discesa. La DFSK Glory 500 è in vendita a partire da 17.988€.

DFSK Glory 580

Passando alla DFSK Glory 580 troviamo un SUV di dimensioni medie (4,72 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,72 metri di altezza) alimentato da motore 1.5 Turbo a benzina da 150 CV e 220 Nm di coppia. È disponibile anche nella versione GPL (bi-fuel) nel solo allestimento Intelligent che prevede sia i fari Full LED che il sistema keyless e il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay. Il SUV DFSK Glory è in vendita a partire da 26.988€.

DFSK Glory 600

Con il DFSK Glory 600 abbiamo un SUV a 7 posti appartenente al gruppo D. 4,72 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,78 metri di altezza con tetto panoramico e sedili in pelle. Il motore è un 1.5 TGDi turbo da 185 cavalli e 300 Nm di coppia che consente di raggiungere i 180 km/h di velocità massima. Anche in questo caso è disponibile sia la versione benzina che quella benzina e GPL e si può scegliere tra quattro diverse colorazioni: Bianco, Nero, Grigio chiaro e Grigio scuro. Il SUV DFSK Glory 600 è in vendita a partitre da 29.588€.

DFSK Glory IX5

La gamma di SUV a marchio DFSK Glory prevede anche il Glory IX5, un SUV coupé di medie dimensioni (4,69 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,65 metri di altezza). È alimentato da un motore 1.5 Turbo da 150 CV e 220 Nm di coppia che può essere scelto con alimentazione benzina o benzina e GPL. In questo caso c’è un unico allestimento con cambio manuale, fari Full LED, supporto ad Apple CarPlay e Android Auto e radio DAB. Il DFSK Glory IX5 è in vendita a partire da 29.988€.

DFSK Glory E5

Chiudiamo la gamma di SUV DFSK con il Glory E5. In questo caso abbiamo un SUV più grande (4,74 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,71 metri di altezza) con motore 1.5 litri ibrido plug-in. Il motore a combustione eroga 110 CV di potenza (81 kW) mentre quello elettrico aggiunge 177 CV (130 kW). In elettrico l’autonomia è di 87 km mentre in totale raggiunge i 1000 km circa. Il prezzo di partenza è 36.888€ e la DFSK Glory E5 prevede una batteria da 17,52 kWh che può essere ricaricata in quattro ore circa.