Nissan Ariya, con l’ecobonus uno sconto fino a 11mila euro

Sono importanti le occasioni in arrivo per la gamma completa della Nissan Ariya. Le promozioni previste per il crossover coupé completamente elettrico, infatti, aumentano le opzioni di accessibilità nel settore delle auto elettriche di fascia medio-alta. La casa giapponese, infatti, consente di acquistare il suo crossover a un prezzo decisamente ribassato.

Nissan, grazie all’incentivo che può arrivare fino a 11.000 euro in caso di rottamazione, offre il modello base, Nissan Ariya Engage B6, a partire da 31.500 euro chiavi in mano. Questa opportunità rappresenta, secondo Nissan, “un nuovo passo verso la mobilità sostenibile”.

Andando al dettaglio degli incentivi proposti da Nissan, abbiamo uno sconto di 11.000 euro per la rottamazione di un veicolo Euro 2, 1 o 0, un incentivo di 10.000 euro per la rottamazione di un veicolo Euro 3, 9.000 euro per la rottamazione di un veicolo Euro 4, 6.000 euro senza rottamazione. In molte di queste condizioni, si tratta di uno sconto molto sostanzioso.

La Nissan Ariya, di cui abbiamo parlato più volte, è disponibile con due varianti di batteria (63 kWh e 87 kWh), offrendo un’autonomia che arriva ai 530 km. Il crossover giapponese, al massimo delle sue prestazioni, mette in mostra un’accelerazione da 0 a 100 km/h di circa 5 secondi. Il modello è dotato di tecnologie all’avanguardia come e-Pedal Step, trazione integrale e-4ORCE 4WD, importanti sistemi di assistenza alla guida e piena connettività digitale.

La Nissan Ariya Engage è proposta con trazione anteriore (2WD) e due opzioni di batteria, come anticipavamo. Quella con 63 kWh con una potenza di 217 CV e una coppia di 300 Nm, per un’autonomia fino a 404 km; quella con 87 kWh con una potenza di 242 CV e una coppia di 300 Nm, per un’autonomia fino a 536 km.

Il modello Advance offre, oltre a quello che include l’Engage, la trazione integrale e-4ORCE, un sistema che utilizza due motori elettrici (uno per asse) e un avanzato sistema di forza motrice e frenante su tutte e quattro le ruote.

La versione Evolve offre la scelta tra trazione anteriore o integrale e-4ORCE, con potenze che variano da 217 CV a 305 CV, e un’autonomia massima di 525 km con una ricarica. Nella configurazione con batteria da 87 kWh e trazione integrale, l’Evolve presenta un totale di 600 Nm di coppia, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. La versione Evolve+ è quella più sportiva, con la trazione integrale e-4ORCE che sviluppa 394 CV e 600 Nm di coppia, consentendo di passare da 0 a 100 km/h in appena 5,1 secondi.