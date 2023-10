Kia Sportage 2024, tutti i dettagli: esterni, interni, tecnologia, prezzi, uscita

La Kia Sportage festeggia il suo 30° anniversario nel 2023 e, per il Model Year 2024, presenta una versione speciale in modo da ringraziare chi ha contribuito al suo successo fino ad oggi. Nonostante la forte concorrenza, la Casa coreana ha conquistato un posto di rilievo anche in Europa, mettendo in difficoltà marchi storici. Con un giusto orgoglio, i progettisti hanno sviluppato l’edizione commemorativa che potrebbe diventare un oggetto da collezione molto ambito tra i collezionisti e i fan. Oltre al suo valore progettuale, ha un significato simbolico importante.

Possedere una rarità del genere nel proprio garage riempirà di orgoglio chi ha sostenuto il veicolo sin dall’inizio. Nel 1993, quando è stato lanciato, molti dubitavano che sarebbe stato in grado di competere, date le numerose alternative presenti sul mercato. Oggi, la concorrenza è ancora più agguerrita, con nuovi bestseller che sembrano sbucare fuori ogni settimana. La Kia Sportage 2024 porta avanti una tradizione lunga e di successo, con cinque generazioni alle spalle, diventando il modello più venduto della Casa asiatica sin dal 2015. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le caratteristiche della nuova versione.

Inizieremo con un’analisi degli esterni, con particolare attenzione alle novità apportate dai designer. Va detto sin dall’inizio che non ci sono rivoluzioni, quindi la versione si rivolge principalmente ai fan del marchio. Se hai preferito sempre altre marche o modelli di fascia differente, potresti voler considerare altre opzioni. Successivamente, esamineremo gli interni della Kia Sportage 2024, valutando l’ergonomia e le tecnologie a bordo, inclusi i sistemi di infotainment e le caratteristiche legate alla guida e alla sicurezza. Infine, discuteremo delle opzioni di motorizzazione e dei prezzi, tenendo conto anche dei principali concorrenti sul mercato.

Kia Sportage 2024: gli esterni

Nella progettazione della Kia Sportage 2024, il centro stile ha optato per interventi sobri. Del resto, sarebbe stato poco sensato allontanarsi da una formula che ha dimostrato il suo successo. Inoltre, stiamo parlando di una versione commemorativa dei traguardi raggiunti in passato. Di conseguenza, proporre una carrozzeria troppo innovativa avrebbe rischiato di deludere il pubblico affezionato. Rispetto al modello base, spiccano i profili laterali in nero lucido, presenti sia sui finestrini sia sullo spoiler. In aggiunta, il lato posteriore presenta una finitura cromata su elementi inediti.

La stessa tonalità cromatica è stata utilizzata sul profilo laterale e nella zona posteriore per conferire un aspetto elegante e armonioso. Le stesse ragioni hanno portato all’adozione di protezioni sottoscocca total black. Infine, sono stati introdotti nuovi cerchi in lega da 19 pollici e i vetri oscurati costituiscono un ulteriore tocco di classe. La tavolozza cromatica tra cui scegliere comprende una tinta esclusiva sviluppata appositamente per l’occasione: il Wolf Grey, che si aggiunge ai rinomati Casa White, Deluxe White, Experience Green, Pearl Black e Penta Metal.

Per chi apprezza la bellezza in tutte le sue forme, la Kia Sportage 2024 è un SUV di grande valore. Anche se il nero classico predomina, i dettagli in verde e bianco (in diverse tonalità) sono molto gradevoli. All’avantreno spicca l’inconfondibile Tiger Nose, un tratto distintivo del marchio che caratterizza l’intera gamma, qui impreziosito da dettagli a nido d’ape. Per quanto riguarda i fari a LED, i fari anteriori richiamano la forma di un boomerang, mentre i fanali posteriori assomigliano a una lama di rasoio. La vista laterale della Kia Sportage 2024 offre anch’essa un design accattivante, con le fiancate che si fondono con le modanature delle finestre.

Gli interni

L’abitacolo della Kia Sportage 2023, moderno ed elegante, è in grado di ospitare comodamente fino a cinque persone, che si sentiranno subito a loro agio. Nemmeno i sedili posteriori deludono, essendo progettati per garantire il massimo comfort. Per quanto riguarda i sedili, sono dotati di funzioni di riscaldamento e ventilazione, così come il volante, che ha una forma a “D”. Inoltre, i rivestimenti degli interni esprimono una forte personalità, riprendendo l’audace combinazione cromatica Midnight Green degli esterni.

A differenza di alcuni veicoli meno spaziosi, non è necessario stringersi per salire a bordo, grazie anche all’aumento del passo di 10 mm, mentre nella zona anteriore ci sono addirittura degli appendiabiti. Questo dettaglio curioso è utile per comprendere quanto impegno sia stato dedicato dagli sviluppatori nella progettazione.

Tuttavia, il vero elemento distintivo è la tecnologia, soprattutto agli occhi delle nuove generazioni. La Kia Sportage 2024 dimostra di essere pronta. A livello di display, ce ne sono due, entrambi con una diagonale di 12,3 pollici: uno è il quadro strumenti, l’altro è lo schermo riservato all’infotainment.

La smart key è una funzione estremamente utile, così come i sistemi di assistenza alla guida noti con l’acronimo ADAS. Il pacchetto di soluzioni di sicurezza soddisfa appieno le elevate aspettative dei clienti, abituati alle meraviglie dell’hi-tech, che possono persino salvare vite in determinate situazioni.

Una delle tecnologie di maggior rilievo è il Forward Collision Avoidance Assist, ovvero il sistema di prevenzione delle collisioni frontali. Per quanto riguarda le intersezioni, la funzione Junction Turning riduce il rischio di collisione con veicoli provenienti dalla direzione opposta. In autostrada, spiccano l’Highway Driving Assist e lo Smart Cruise Control, che aiutano a mantenere la distanza dal veicolo che precede. Inoltre, la vettura mantiene automaticamente la corsia di marcia e regola l’andamento del veicolo grazie al rilevatore dei segnali stradali.

Motori e prezzi

Passiamo alle motorizzazioni, costituite da un quattro cilindri a benzina TGDi da 1.6 litri Mild Hybrid (MHEV), declinato in due differenti potenze: 150 CV, abbinata al cambio automatico a 6 marce, e 180 CV, supportata dalla trasmissione automatica a sette rapporti. Ciò influisce sulle prestazioni complessive garantite dalla Kia Sportage 2024. Mentre la versione da 150 CV, disponibile a 36.150 euro, copre lo 0-100 in 10,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 182 km/h, l’unità da 180 CV, in vendita a 38.150 euro, assicura uno “zero-cento” in 9,6 secondi e raggiunge i 189 km/h.

Durante la presentazione ufficiale, ha preso la parola un importante esponente di Kia, Alexandre Papapetropoulos, Director Product & Pricing della divisione europea, il quale ha sottolineato il ruolo significativo che la Kia Sportage ha svolto nei suoi 30 anni di onorata carriera. Attraverso le cinque generazioni, ha mantenuto un fascino straordinario che ha contribuito a incrementare le immatricolazioni totali del marchio.

Con la special edition, intendono esprimere gratitudine verso coloro che hanno contribuito al suo successo su vasta scala. Alcuni elementi richiamano le caratteristiche della prima generazione, ma si guarda anche al futuro. La sua estetica distintiva combinata alle eccezionali prestazioni hanno conquistato i conducenti in ogni angolo del pianeta, e sembra che ci siano ottime basi per continuare su questa strada. Tra le alternative, è doveroso menzionare la Toyota RAV4 e la “cugina” Hyundai Tucson.