Richiami auto: 10 volte tanto rispetto al 1994

Un’analisi recente condotta da Car Expert ha raccontato un aspetto preoccupante e inquietante allo stesso tempo. Stiamo parlando di un aumento impressionante dei richiami automobilistici. L’incremento, infatti, corrisponderebbe a un numero oltre dieci volte maggiore rispetto ai dati del 1994. L’osservazione arriva grazie alle ricerche della britannica Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), con un campione molto importante, riferendosi a milioni e milioni di vetture.

L’aumento dei richiami evidenzia la crescente complessità tecnologica delle auto moderne e al contempo la necessità di seguire rigorosamente le procedure di manutenzione e riparazione. Di fronte a questo trend, Car Expert ha deciso di includere i dati sui richiami nel suo Rating Index, dato utile per aiutare acquirenti e automobilisti a restare aggiornati su problemi e rischi legati ai richiami.

Il team inglese ha registrato come nei primi otto mesi del 2024, la DVSA abbia emesso richiami per quasi 1,1 milioni di auto, un salto abissale rispetto ai richiami di autovetture registrati nel 1994. Ovviamente il quantitativo di tecnologia è notevolmente cambiato e aumentato. Si prevede che entro la fine dell’anno le auto richiamate potrebbero raggiungere quota 1,8 milioni, con circa 260 avvisi di richiamo emessi rispetto ai 27 del 1994.

I richiami possono coprire una vasta gamma di problemi. Si va dai difetti minori a seri rischi di sicurezza che richiedono “obblighi” a tenere il veicolo fermo. Mentre la DVSA gestisce i richiami relativi alla sicurezza, esistono anche richiami per problemi meno gravi.

Un esempio significativo è quello del BMW Group, che ha richiamato 1,5 milioni di auto a livello globale a causa di un difetto ai freni, operazione che per l’azienda corrisponde a un costo di circa un miliardo di dollari, con un impatto importante anche sul suo valore di mercato. Nel Regno Unito, invece, Mercedes-Benz ha già richiamato oltre 337.000 veicoli nel 2024, alcuni dei quali con più di sei anni di vita. Tra le auto più datate coinvolte quest’anno ci sono modelli come l’Audi A4 del 2004.

Stuart Masson, direttore editoriale di Car Expert, ha dichiarato: “I richiami sono una questione seria nel Regno Unito, poiché solitamente indicano potenziali problemi di sicurezza. Con l’aumento del numero di richiami, è fondamentale che i conducenti siano costantemente informati. Grazie all’integrazione di questi dati nella nostra piattaforma, i proprietari di auto possono facilmente verificare se il loro veicolo è stato richiamato e se le riparazioni necessarie sono state eseguite”.

Nel 2024, finora, facendo un bilancio generale, sono stati coinvolti nei richiami ben 41 produttori, che vanno da marchi popolari come Dacia e Fiat, fino a brand di lusso come Rolls-Royce e Koenigsegg. Non si salva proprio nessuno, per dirla in parole povere.