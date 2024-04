Mercedes Classe G 580: debutta ufficialmente il fuoristrada elettrico

Dopo averla vista nelle ultime settimane durante dei test sulla neve, la Mercedes Classe G 580, conosciuta come EQG in precedenza, ha fatto ufficialmente il suo debutto al Salone di Pechino 2024. Il fuoristrada elettrico è basato sulla versione con motore a combustione interna, dunque misura 4,62 metri di lunghezza, 1,93 metri di larghezza e 1,98 metri di altezza, con un passo di 2,89 metri e un peso a vuoto di 3.085 kg.

Mercedes Classe G 580: svelati dettagli e prezzi del nuovo fuoristrada elettrico

La versione elettrica del fuoristrada si distingue dai modelli endotermici per dettagli come la griglia chiusa con contorno illuminato, cerchi specifici e un cofano leggermente rialzato. Come anticipato anche qualche settimana fa, il modello elettrico dispone di un telaio a longheroni e traverse, sospensioni indipendenti sull’asse anteriore e un assale rigido al posteriore. Così come sulla Classe G termica, gli interni includono due schermi da 12,3 pollici per la strumentazione e il sistema infotainment. Opzionalmente è possibile aggiungere il sistema audio Burmester 3D, il sistema KEYLESS-GO e il “cofano trasparente”, ovvero un sistema di telecamere che mostra sotto la parte anteriore del fuoristrada per effettuare manovre su terreni difficili.

Per quanto riguarda il powertrain, il nuovo Mercedes Classe G 580 presenta 4 motori elettrici, uno per ogni ruota. La potenza complessiva è di 432 kW e 1.164 Nm di coppia, che consentono al fuoristrada elettrico di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima, limitata elettronicamente, di 180 km/h. Disponibile anche il sound artificiale, chiamato G-Roar, che simula il sound di un motore V8. Inoltre, sono disponibili diverse modalità di guida come: Comfort, Sport, Trail, Rock e Individual. La batteria ha una capacità di 116 kWh, che garantisce un’autonomia di 473 km, stimati secondo il ciclo WLTP. La ricarica è possibile fino ad una potenza di 200 kW, che consente di caricare dal 10 all’80% in poco più di 30 minuti.

Mercedes, per proteggere la batteria, ha utilizzato una protezione del sottoscocca di 26 mm, fissata al telaio a longheroni con più di 50 viti in acciaio. Disponibile anche la funzione Intelligent Off-road Crawler, con il quale è possibile guidare ad una velocità preimpostata e permettere al conducente di concentrarsi esclusivamente sulla guida. A questi si aggiungono il G-Steering e il G-TURN, che permettono di ridurre il raggio di sterzata e di girare il fuoristrada sul posto. Il veicolo è in grado anche di guadare fino ad una profondità di 850 mm. Per quando riguarda i prezzi, non sono stati comunicati dettagli sul mercato italiano, ma in Germania partono da 192.524 euro per la versione di lancio “Edition One”, mentre la versione “standard” parte da 142.621 euro.