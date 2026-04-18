Audi RS 6 non sarà più solo Avant: torna la berlina dopo 15 anni

Ottime notizie per chi non si accontenta delle solite station wagon. L’Audi RS 6 di ultima generazione, quella che arriverà entro fine anno come model year 2027, tornerà a essere anche berlina.

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Dopo 15 anni di sole Avant, la super-wagon più cattiva della gamma avrà di nuovo un bagagliaio tradizionale. L’ultima volta era toccato alla generazione C6, quella con il V10 biturbo da 5 litri e 571 cavalli, parente stretto del motore che faceva cantare R8 e Gallardo. Poi il mondo è cambiato e motori così ingombranti sono finiti nel museo.

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La nuova RS 6 berlina pronta per il 2027 si prepara a dare filo da torcere alla BMW M5. Le foto spia arrivate dal Nürburgring hanno mostrato un prototipo ancora camuffato ma già completo nella forma. Sotto la pellicola si vede la griglia imponente con trama a diamante, i fari LED animati, prese d’aria verticali enormi davanti e passaruota gonfi che ospitano cerchi multi-razze da urlo. Le minigonne sono ventolate come sulla RS 5, gli archi posteriori esplodono verso l’esterno e il posteriore è dominato da un diffusore ampio, scarichi centrali giganteschi e una sottile barra luminosa che unisce i fanali. Siamo di nuovo davanti a una motorizzazione ibrida.

Sul motore i pareri sono ancora divisi. Gli ultimi avvistamenti parlano di un V6 biturbo ibrido da circa 730 cavalli, lo stesso schema della RS 5 (che però si ferma a 630). Altri insistono su un V8 4.0 biturbo evoluto, lo stesso che Porsche ha già affinato per Lamborghini Urus SE e Bentley.

Audi ha visto cosa è successo a Mercedes quando ha provato a fare downsizing sugli AMG: i clienti non perdonano. E visto che la Casa ha spremuto 503 cavalli dal 2.9 V6 della RS 5, è difficile pensare che voglia sprecare tutto quel lavoro su una sola macchina.

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Comunque vada, la generazione C9 in arrivo sarà la RS 6 più potente di sempre. E stavolta, per la prima volta dopo tanto tempo, chi vuole la super berlina potrà averla senza dover per forza prendere la station. Il debutto è vicino.