MG ZS, svelato il nuovo SUV disponibile solo in full-hybrid

La nuova MG ZS è stata finalmente rivelata, con il suo design rinnovato ed elegante. Per essere più chiari, si trovano sul web solo tre immagini ufficiali, ma il nuovo SUV è già disponibile per l’ordine. Le prime consegne sono previste per ottobre ma le premesse sono le migliori per il marchio di proprietà cinese.

L’ultima arrivata per MG verrà proposta con un motore ibrido, con un prezzo di partenza di 21.995 sterline, posizionandosi circa 4.000 sterline al di sotto della Ford Puma. In questa fase di lancio, la MG ZS sarà equipaggiata esclusivamente con la motorizzazione Hybrid+, un setup simile a quello dell’apprezzatissima MG3. Questo sistema combina un motore a benzina da 1,5 litri a quattro cilindri con un motore elettrico, per una potenza complessiva di 193 CV. Il motore elettrico fornisce da solo 134 CV e 250 Nm di coppia, permettendo alla ZS di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi, secondo quanto ha già dichiarato da MG.

La batteria da 1,83 kWh consente brevi tratti di guida in modalità completamente elettrica, dando una mano decisamente utile a ridurre il consumo di carburante che di per sé arriva fino a 24 chilometri con un litro e a emissioni di CO2 pari a 115 g/km. Grazie alla capacità ridotta della batteria, non è necessario ricaricarla tramite una presa di corrente, poiché si rigenera durante la frenata o grazie al normale azionamento del motore.

David Allison, responsabile del prodotto e della pianificazione di MG per il Regno Unito, ha anticipato che la nuova ZS sarà disponibile anche con una motorizzazione a benzina pura all’inizio del prossimo anno. Si sa già che non ci sarà una versione completamente elettrica. Il successore dell’attuale MG ZS EV sarà un SUV elettrico completamente nuovo, basato sulla piattaforma della MG4 hatchback.

La ZS sfoggia una grande e distintiva griglia anteriore, affiancata da sottili prese d’aria. Davanti, l’iconico stemma ottagonale di MG, oltre all’illuminazione a LED sia anteriore che posteriore. Con una capacità di 443 litri (5 litri in meno della scorsa versione), il bagagliaio supera ancora la Nissan Juke e la Peugeot 2008.

La dotazione di serie include un touchscreen centrale da 12,3 pollici, connettività Apple CarPlay e Android Auto, un display digitale da sette pollici, telecamera per la retromarcia, sensori di parcheggio posteriori e accesso senza chiave.

La versione Trophy aggiunge (per 2mila sterline) cerchi in lega da 18 pollici, una telecamera a 360 gradi, sedili anteriori e volante riscaldati, sedile del conducente regolabile in sei posizioni e rivestimenti effetto pelle. Il pacchetto sicurezza”MG Pilot” integra la frenata di emergenza attiva con il rilevamento di pedoni e ciclisti, l’avviso di traffico trasversale posteriore, il cruise control adattivo, il rilevamento dell’angolo cieco, l’assistenza al mantenimento della corsia e l’assistenza per gli ingorghi.