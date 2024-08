La microcar cinese dal design della Tesla Model Y

Il settore delle microcar (i veicoli che nella maggior parte dei casi si possono guidare a partire dai 14 anni) è spesso in grado di proporre soluzioni originali. Tra i modelli più noti c’è sicuramente la Citroen AMI, l’Opel Rocks Electric e la Fiat Topolino e ora dalla Cina arrivano delle foto che ritraggono il brevetto di una microcar con il design della Tesla Model Y.

La microcar della Model Y prosegue un trend molto apprezzato in Cina

In Cina c’è un mercato particolarmente vivace e in espansione rivolto alla produzione di queste microcar che in Europa sono simili a quelle che rientrano nella categoria L6e (quella dei quadricicli leggeri). Un esempio molto interessante, più per il design che per altro, è quello che arriva da questa sorta di riproduzione in miniatura del celebre SUV elettrico dell’azienda di Elon Musk. Lo stile che richiama quello della Model Y di Tesla è particolarmente affascinante e potrebbe rappresentare un motivo di interesse per i consumatori, specie i giovanissimi, che potrebbero guidare un veicolo di queste fattezze.

Questo trend di emulare il design delle auto di maggior successo è in Cina la normalità. Per le strade si possono trovare modelli anche che richiamano lo stile e le linee della Mini Countryman, della Mercedes CLA, della RAM 1500 e della Volkswagen ID.4.

I principali produttori di microcar cinesi sono Shandong Leimai New Energy Vehicle e Shandong Jijia Vehicle Industry ed e sembra essere proprio Shandong Jijia Vehicle Industry l’azienda alle spalle del progetto della “mini Tesla Model Y”.

Di questo modello non sono state rilasciate informazioni tecniche ufficiali ma dovrebbe avere una lunghezza compresa tra i 2,9 metri e i 3,65 metri con motori elettrici con una potenza di 3, 6 o 7 cavalli alimentati da batterie agli ioni di litio. Mediamente questi veicoli hanno un’autonomia di circa 100 km e la capacità di raggiunge i 45 km/h di velocità massima.