Il primo veicolo elettrico Suzuki per l’Europa: ecco Suzuki eVX

Anche Suzuki è pronta all’ingresso in Europa nel segmento dei veicoli elettrici e lo fa con un SUV (che è una delle tipologie di veicoli più in voga negli ultimi anni) il cui lancio è previsto tra pochissimi mesi, gennaio 2025. Parliamo del Suzuki eVX. Nato come concept quello che vedremo in commercio e sulle strade europee è una versione leggermente diversa rispetto al prototipo. L’occasione per la presentazione ufficiale dovrebbe essere il Bharat Mobility Global Expo in programma dal 17 al 22 gennaio 2025.

Le prime informazioni sul Suzuki eVX

Qualche foto spia è iniziata a circolare visto che il Suzuki eVX è in fase di prova sulle strade europee. Come spesso accade, però, queste immagini sono più la conferma del lavoro che si sta svolgendo su quello specifico modello che l’effettiva possibilità di apprezzarne i dettagli estetici. La presenza degli adesivi e dei sistemi di camuffamento rendono (volutamente) impossibile acquisire maggiori informazioni.

Le previsioni sono comunque quelle di un SUV che in termini dimensionali non si discosterà da quelli del concept originario. Quindi il prossimo Suzuki eVX dovrebbe essere lungo 4,30 metri circa, largo 1,80 metri e alto 1,60 metri.

Rispetto al concept la versione omologata del Suzuki eVX dovrebbe avere fari con un design più classico che rinuncia alla forma a X vista sul prototipo. Sembra essere stata eliminata anche la sottile barra luminosa rossa presente sul posteriore. Due dei tratti distintivi del concept non dovrebbero esserci più e per alcuni è un po’ un peccato essendo stati degli elementi apprezzati su quella versione.

Sul fronte delle prestazioni il concept del Suzuki eVX assicurava 800 km circa di autonomia (standard MIDC) grazie a un pacco batterie da 60 kWh. Tuttavia l’autonomia dovrebbe essere sensibilmente più bassa anche facendo riferimento allo standard WLTP europeo che è più rigoroso e per molti aspetti attendibile.

Gli addetti ai lavori prevedono che il Suzuki eVX sia dotato di un motore elettrico abbinato a una trasmissione a due velocità così da avere una soluzione che esalti l’efficienza e le prestazioni del SUV. Oltre a rappresentare l’inizio di una nuova fase per Suzuki il lancio dell’eVX potrebbe anticipare anche la presentazione di un modello omologo a marchio Toyota. Il SUV, infatti, è frutto della partnership tra Suzuki e Toyota e non è da escludere la produzione di un modello simile prodotto dal colosso giapponese.