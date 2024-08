L’auto da Guinness dei Primati per la distanza percorsa con una sola ricarica

Qual è l’auto elettrica con la maggiore autonomia? Questo è uno degli elementi più importanti analizzati da coloro che sono alla ricerca di un’automobile elettrica. Ed è stato per tanto tempo anche una delle maggiori criticità – complice l’insufficiente infrastruttura di ricarica – di questa nuova tipologia di veicoli. Tanto per fare qualche esempio la Tesla Model Y con l’ultimo restyling, così come la nuova versione Juniper, raggiunge gli 800 km ma c’è un’auto che ha stabilito il record di 916,74 km.

È la Ford Mustang Mach-E che in Cina, precisamente ad Hangzhou, ha superato il precedente record di 907,62 km di autonomia stabilendo così un nuovo primato sul viaggio più lungo mai effettuato con una sola ricarica.

La Ford Mustang Mach-E da record

Il risultato raggiunto dalla Ford Mustang Mach-E è arrivato dal programma Battery Care Lease di Webfleet che prevede una soluzione per la gestione dei veicoli. Grazie alla collaborazione di Kevin Booker, Sam Clarke e del copilota Richard Parker si è riusciti a stabilire questo nuovo record. La Ford Mustang Mach-E ha viaggiato, equipaggiata con pneumatici Bridgestone appositamente ottimizzati con l’obiettivo di ridurre la resistenza al rotolamento, per diverse strade del Regno Unito dimostrando in condizioni di guida reali le capacità della tecnologia elettrica.

Nello specifico la Ford Mustang Mach-E da Guinnes dei Primati è una versione RWD con Extended Range e batteria da 91 kWh. Questa versione ha avuto un’efficienza di 10,06 km per kWh stabilendo anche qui un risultato davvero eccezionale. A contribuire al record anche la gestione estremamente accurata della velocità e l’ottimizzazione del percorso.

Il programma Battery Care Lease all’interno del quale la Ford Mustang Mach-E ha stabilito il record di autonomia, è molto interessante anche per altri risultati raggiunti. Ha infatti permesso di ridurre i costi di noleggio riflettendo quello che è il valore residuo reale della batteria, ma ha anche favorito l’attenzione alla guida efficiente e sicura. I conducenti delle auto a noleggio, infatti, hanno ricevuto un bonus di 225 dollari se al termine del leasing la batteria manteneva standard di efficienza elevati.