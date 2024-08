Land Rover, la sesta generazione del Discovery sarà rivoluzionaria

Land Rover è pronta a portare il cambiamento su un grande nome come Discovery con l’introduzione della sesta generazione. L’obiettivo del marchio è quello di collocarlo in una nuova nicchia di mercato, ben distinta dal fratello Defender, che finora ha dominato le vendite a scapito proprio del Discovery.

Lanciato nel 2017, il Discovery è attualmente il modello più “invecchiato” e meno venduto della gamma Land Rover. Siamo ad appena 16.750 unità consegnate a livello globale lo scorso anno. La nuova strategia per il Discovery punta a rafforzare il suo legame con il concetto di veicolo adatto ad “avventure familiari”, le escursioni tutti insieme coi più piccoli, per intenderci.

Mark Cameron, responsabile dei modelli Discovery e Defender, ha evidenziato l’importanza di differenziare chiaramente il Discovery dal Defender, che si distingue per la sua raffinatezza e la varietà di motorizzazioni. Nel 2023, il Defender ha raggiunto ben 110.367 vendite, superando di oltre sei volte il volume del Discovery. Deve esserci lusso e lusso in Land Rover.

Per la prossima generazione del Discovery, Jaguar Land Rover (per citare il marchio per intero) prevede di utilizzare la piattaforma MLA. Questa supporta sia motori a combustione interna sia varianti elettriche. Nonostante l’incremento degli investimenti in architetture di veicoli versatili, con un passaggio da 15 a 18 miliardi di sterline, e un rinnovato interesse per gli ibridi plug-in come soluzioni di transizione, il nuovo Discovery sarà proposto in versioni ibride ed elettriche.

Il Range Rover elettrico, atteso per il 2025, ad esempio, offrirà un’anteprima delle innovazioni tecniche che potremmo vedere anche nel Discovery EV. Questo modello utilizzerà un’architettura elettrica sofisticata a 800V per una ricarica rapida e avrà prestazioni all’altezza del Range Rover V8, solitamente notevoli, sia su strada che in fuoristrada.

Al vertice della gamma rinnovata del Discovery ci sarà un nuovo modello di punta, sviluppato dalla divisione bespoke SVO di JLR, che curerà anche il nuovo pacchetto prestazioni del veicolo. Jamal Hameedi, capo della SVO, ha dichiarato che questo nuovo modello offrirà una “interpretazione unica di cosa significhi essere un modello di riferimento” per un nome importante come Discovery.