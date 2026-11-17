Sono passati 50 anni dal debutto della Lamborghini Silhouette, prima vettura scoperta della casa di Sant’Agata Bolognese. Il suo lancio avvenne al Salone di Ginevra del 1976. Con lei si aprì un altro modo di fruire le emozioni delle auto del “toro”. Nacque così una nuova interpretazione della sportività del marchio, godibile ora anche a cielo aperto.

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Sviluppata sulla base della Urraco P300, la Lamborghini Silhouette è una vettura diversa nell’estetica, grazie all’eccellente lavoro svolto da Marcello Gandini, autore per Bertone del disegno della carrozzeria. Le proporzioni sono riviste, i passaruota sono allargati, le soluzioni aerodinamiche sono sviluppate in modo specifico.

Fra i dettagli distintivi figurano anche lo spoiler anteriore pronunciato, le prese d’aria ridisegnate e i cerchi in magnesio Campagnolo a cinque fori ispirati alla Countach. Ne deriva una presenza scenica differente. Anche il resto cambia molto. La Lamborghini Silhouette è una sportiva di tipo targa, con tettuccio rigido asportabile. Questa vettura, come sottolinea Stephan Winkelmann, Chairman e CEO del “toro”, unisce le prestazioni e il carattere sportivo del marchio alla libertà della guida senza copertura.

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Il progetto, come già evidenziato, ebbe per base la Urraco P300, di cui mantiene l’architettura con motore V8 centrale trasversale. L’unità propulsiva in alluminio da 3.0 litri di cilindrata sviluppa una potenza massima di 265 cavalli a 7.800 giri al minuto. Ad irrorare il cuore di ottani provvede una batteria di 4 carburatori doppio corpo Weber 40 DCNF. Apprezzabili le note sonore che arrivano dagli scarichi.

Foto Lamborghini

L’energia propulsiva della Lamborghini Silhouette giunge sulle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 5 marce. Il peso a vuoto, di soli 1.240 kg, agevola la tempra prestazionale, ben testimoniata dai 6.5 secondi richiesti nel passaggio da 0 a 100 km/h e dalla punta velocistica di 260 km/h. Queste performance possono essere godute en plein-air, grazie al pannello rigido del tetto in materiale sintetico che può essere rimosso.

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A causa della grave crisi finanziaria che colpì la casa di Sant’Agata Bolognese alla fine degli anni Settanta e delle difficoltà legate alle normative sulle emissioni negli Stati Uniti, della Lamborghini Silhouette furono assemblati pochissimi esemplari. La produzione totale si fermò a circa 54 o 55 unità (inclusi i prototipi). Questo la rende particolarmente rara.

Il nome del modello richiama le competizioni di Gruppo 5, nelle quali vetture profondamente trasformate sul piano tecnico mantenevano riconoscibile il profilo del modello di serie. La Lamborghini Silhouette non va vista come una semplice Urraco privata del tetto, perché lo stile e tutta la vettura sono sensibilmente diversi. Rispetto all’auto di partenza le forme risultano più muscolose e coinvolgenti. I cambiamenti estetici esprimono la sua evoluzione tecnica. Anche l’abitacolo ha un’identità propria, non solo per i due posti in meno.

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Prodotta tra il 1976 e il 1979 in un numero ridotto di esemplari, la Silhouette rimane una delle auto del “toro” più rare della storia. Nel 1981 fu sostituita dalla Lamborghini Jalpa, il cui destino commerciale fu più felice di quello della progenitrice, giunta ora al mezzo secolo di vita.

Foto Lamborghini

Fonte | Lamborghini