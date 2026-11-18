Il sodio sta per entrare nelle auto elettriche, CATL ha già capito che da solo non basta. Per farlo digerire agli automobilisti, il colosso cinese porta in dote un’infrastruttura intera: oltre 3.000 stazioni di scambio batterie in Cina entro fine 2026, costruite e gestite in proprio.

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Lo ha spiegato Robin Zeng, presidente dell’azienda, martedì a Shanghai, durante un evento di Benchmark Mineral Intelligence. Le celle agli ioni di sodio costano meno, sono più sicure e soffrono meno il gelo. In compenso immagazzinano meno energia delle cugine al litio, ed è il tallone d’Achille che nessun comunicato stampa riesce a nascondere.

La soluzione di Zeng? Non ritoccare la chimica, ma spostare il problema. Per la città l’autonomia basta, per la gita del fine settimana si entra in una stazione, si molla la batteria scarica e se ne riparte con una piena in pochi minuti.

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La rete, intanto, cresce. Circa 200 città cinesi ospitano già impianti CATL, e il numero uno dell’azienda ammette che ne servono altri, soprattutto lungo le autostrade e dentro i centri urbani. Le stazioni le costruisce CATL stessa e le noleggia ai consumatori.

Il modello a noleggio vuol dire che il costruttore di batterie si fa anche gestore di infrastrutture, con tutto ciò che comporta in termini di capitali immobilizzati. Non è un dettaglio contabile, anzi è la scommessa vera.

Le oscillazioni di prezzo del litio delle ultime settimane hanno scosso i mercati, e CATL guarda al sodio come a una polizza assicurativa: se il litio impazzisce, un’alternativa pronta in magazzino fa comodo. Quest’anno il gruppo stima che tra 10.000 e 20.000 veicoli elettrici useranno le sue celle al sodio.

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Detta con i numeri del mercato cinese davanti, non suona troppo bene: quei volumi restano modesti, quasi una nota a margine in un Paese che le auto elettriche le vende a milioni. La convenienza stessa del sodio dipende, in ultima analisi, proprio dal prezzo del litio che dovrebbe aiutare a esorcizzare. Se il litio si calma, il vantaggio si assottiglia.

Il “pacchetto”, comunque, regge. Una batteria con meno autonomia trova senso solo dove ricaricarla, o meglio sostituirla, è più rapido di un caffè al bar. CATL ha capito che per vendere la chimica deve vendere anche la strada.