La Mercedes-AMG GT 4 porte che promette oltre 1.000 CV

Nel weekend appena trascorso di Las Vegas, le case automobilistiche tedesche si sono sentite a casa. Mercedes ha colto l’occasione del Gran Premio di Las Vegas per presentare la sua GT 4 porte interamente ridisegnata, un modello ad alte prestazioni che segue la scia dell’elettrificazione.

Advertisement

Il prototipo, mostrato con un camuffamento notevolmente ridotto, è chiaramente imparentato con il selvaggio concept AMG GT XX. Il design rivela immediatamente l’adozione della propulsione elettrica con una griglia completamente chiusa, fari stellati e prese d’aria verticali che suggeriscono aggressività nonostante l’assenza del V8.

Advertisement

Il profilo di questa creatura Mercedes è slanciato, con un parabrezza che si fonde perfettamente con un tetto spiovente, una carrozzeria aerodinamica e le moderne maniglie delle porte a filo. Nonostante il posteriore sia ancora un misto di componenti non definitivi, il look dietro sembra ormai pronto per la produzione in serie.

Riguardo gli interni, le poche immagini disponibili non rivelano molto, ma le precedenti foto spia avevano già anticipato un volante a fondo piatto e un display curvo indipendente che riprende il look minimalista del concept.

Dopo quasi due anni di anticipazioni, Mercedes ha confermato che l’auto si baserà sulla nuovissima piattaforma AMG.EA, definita un “pioniere tecnologico”. Questa architettura utilizza un mix intelligente di alluminio, acciaio e materiali compositi in fibra per garantire una combinazione perfetta di leggerezza e una “eccezionale rigidità”.

Advertisement

Sulla nuova piattaforma ad alte prestazioni, possiamo aspettarci una batteria ad alta tecnologia e l’uso di ben tre motori a flusso assiale. Proprio questi motori avevano permesso al concept di generare una potenza combinata che superava i 1.341 CV.

È probabile, e forse anche per essere meno terrificante per la strada, che il modello di serie sarà meno potente, ma è chiaro che Mercedes-AMG sta puntando forte sulla nuova GT a 4 porte e sul crossover correlato per ridefinire il segmento delle elettriche capaci di straordinarie performance.