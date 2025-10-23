La nuova 500 Hybrid Torino protagonista della FIAT Torino City Marathon

Oggi, presso i Musei Reali di Torino, è stata presentata la Torino City Marathon 2025, la grande corsa che il 23 novembre porterà migliaia di runner a vivere le strade e i luoghi più iconici del capoluogo piemontese. FIAT sarà Title Sponsor dell’evento, con la nuova 500 Hybrid Torino nel ruolo di apripista: un’edizione speciale nata per celebrare il profondo legame con la città e il ritorno della produzione nello storico stabilimento di Mirafiori.

Il 23 novembre la maratona, che avrà come apripista d’eccezione la Fiat 500 Hybrid Torino

Dopo il sostegno a manifestazioni come la DeeJay Ten e le maratone Wizz Air di Milano e Roma, FIAT consolida il suo impegno nel mondo del running, abbinando sport, cultura e solidarietà: parte dei proventi sarà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Il percorso attraverserà luoghi simbolo come Piazza Vittorio Veneto, Piazza Castello e Mirafiori, mentre il Marathon Village troverà spazio al Green Pea, fulcro della mobilità sostenibile e dell’innovazione torinese.

Protagonista assoluta della Torino City Marathon 2025 sarà la nuova Fiat 500 Hybrid Torino, simbolo del rinnovato legame tra FIAT e la sua città natale. Questa serie speciale rappresenta un passo importante nella rivitalizzazione dello stabilimento di Mirafiori, segnando il ritorno di uno dei modelli più iconici del marchio, vero emblema del patrimonio culturale e industriale italiano. Con la 500 Hybrid Torino, FIAT apre un nuovo capitolo della sua storia, celebrando la rinascita produttiva nel cuore della città dove tutto ebbe inizio nel 1899, con la fondazione della Fabbrica Italiana Automobili Torino.

Il ritorno sarà festeggiato con un fitto calendario di eventi, dalla partecipazione alla FIAT Torino City Marathon al media drive internazionale che accoglierà oltre 200 giornalisti europei. Sport, cultura e passione automobilistica si uniranno negli ultimi dieci giorni di novembre, trasformando Torino in un palcoscenico dedicato alla creatività e all’ingegno italiani. La maratona proporrà tre gare — Maratona, Mezza Maratona e City Run — lungo un percorso che da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Castello attraverserà Moncalieri, Nichelino e Beinasco, con la città illuminata dalle suggestive Luci d’Artista.

La Fiat 500 Hybrid Torino incarna alla perfezione stile, cultura e creatività torinese, fondendo tradizione e innovazione in un’unica, raffinata interpretazione del modello simbolo di FIAT. Gli esterni catturano subito l’attenzione grazie a due tonalità esclusive — Yellow Gold e Ocean Green — che esaltano le linee iconiche della vettura e si affiancano a cinque colori aggiuntivi disponibili su richiesta. Il design, pur richiamando la versione elettrica, si distingue per dettagli unici come il badge laterale con la Mole Antonelliana, omaggio al simbolo di Torino, accanto al logo Hybrid, segno distintivo della sua anima tecnologica.

All’interno, la 500 Hybrid Torino sfoggia sedili in tessuto esclusivo con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto coordinato alla carrozzeria e un volante soft-touch nero. Comfort e praticità sono garantiti da dotazioni come keyless start, climatizzatore automatico, cruise control e sensori per pioggia, luce e parcheggio.

La tecnologia di bordo ruota attorno a un display DAB da 10,25” compatibile con Apple CarPlay wireless, Android Auto e servizi connessi. Sotto la carrozzeria, batte un cuore tutto italiano: il motore FireFly 1.0L tre cilindri da 65 CV, conforme alla normativa Euro 6d, abbinato a un cambio manuale a sei marce e alla tecnologia mild-hybrid a 12V, che combina efficienza, agilità e piacere di guida.