Lancia ed Eberhard & Co.: una collaborazione all’insegna di passione, heritage e innovazione

Lo scorso weekend, in occasione del Rallye Sanremo e a poche ore dall’atto conclusivo del Trofeo Lancia, si è tenuto con grande successo un incontro con la stampa internazionale dedicato alla partnership tra Lancia ed Eberhard & Co.. L’appuntamento, ospitato presso il Villaggio Lancia Corse HF, ha visto la partecipazione di Luca Napolitano, CEO del brand, Mario Peserico, General Manager di Eberhard & Co., Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, e del leggendario Miki Biasion, due volte campione del mondo rally e Ambassador della Maison svizzera.

Un evento esclusivo al Villaggio Lancia Corse HF al recente Rallye Sanremo, ha sancito la collaborazione tra Lancia ed Eberhard & Co.

La collaborazione tra i due brand nasce da valori comuni come passione sportiva, eleganza e tradizione, con Biasion a fare da naturale punto di contatto tra questi mondi. I suoi aneddoti e i ricordi dei gloriosi anni ’80 e ’90, quando Lancia dominava la scena mondiale del rally, hanno catturato l’attenzione dei presenti, rievocando lo spirito autentico del marchio e dell’iconico logo HF.

Il momento clou dell’evento è stato la presentazione del nuovo orologio da collezione Lancia HF, simbolo della partnership tra la Casa torinese e la storica manifattura svizzera. Prodotto in edizione limitata di 120 esemplari per ciascuna versione di quadrante, il segnatempo celebra l’audacia e la raffinatezza che accomunano i due marchi, unendo design, tradizione e tecnologia.

Il weekend sanremese ha poi confermato la rinascita sportiva della casa piemontese: oltre ai successi del Trofeo Lancia, il marchio ha conquistato il Titolo Costruttori Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Assoluto Rally. L’evento è stato anche l’occasione per annunciare ufficialmente il ritorno del brand italiano nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, segno tangibile di una leggenda che continua a correre nel futuro.