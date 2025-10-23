Audi Concept C avvistata su strada: la sportiva promette di far sognare di nuovo i fan

Audi si è ritrovata completamente priva di veri modelli sportivi. Storicamente, la casa dei quattro anelli ha sempre avuto in gamma almeno un’auto a due porte capace di catturare l’interesse degli appassionati, ma negli ultimi anni la strategia del marchio ha preso una direzione diversa. Il primo addio è arrivato con la TT, uscita di scena a metà novembre 2023 dopo tre generazioni di successo.

Pochi mesi dopo è toccato alla R8, che ha salutato il mercato all’inizio del 2024, chiudendo così un capitolo importante della storia sportiva di Audi. Da allora, il marchio non ha più avuto un erede in questo segmento, almeno fino alla presentazione del Concept C, avvenuta al Salone dell’Automobile di Monaco.

Audi pronta a mettere sul mercato una nuova sportiva, “erede” della R8

Il prototipo ha catturato subito l’attenzione per la sue forme da elegante coupé e roadster. Un concept che anticipa il futuro sportivo di Audi, sempre più orientata verso linee emozionali e forme evocative. Tuttavia, pur avendo ricevuto il via libera alla produzione, non è ancora chiaro se il Concept C arriverà sul mercato come coupé-cabriolet a due posti con tetto rigido retrattile, esattamente come il concept.

Se la scelta verrà confermata, Audi concentrerà due anime in un solo modello, rinunciando a versioni separate coupé e roadster. Una soluzione che farà discutere i puristi, ma che dal punto di vista industriale garantisce notevoli risparmi di sviluppo. Curiosamente, il marchio non aveva mai adottato questa soluzione nemmeno per TT, A5 Cabrio o R8 Spyder.

Nel frattempo, Audi ha ottenuto l’omologazione per portare il Concept C su strada. L’obiettivo è capire come si comporta il modello in condizioni reali. Secondo la casa automobilistica, l’auto definitiva sarà identica all’87% rispetto al prototipo, tanto che le differenze saranno quasi impercettibili.

L’Audi Concept C si presenta con una lunghezza di 4,52 metri, collocandosi a metà strada tra la TT e la R8, e un peso di 1.690 kg, sorprendentemente contenuto per un’auto elettrica. Il merito è della collaborazione con Porsche, che ha condiviso piattaforma, motori e batterie della futura 718 elettrica. Il risultato sarà un’auto capace di superare i 245 km/h (ben oltre i 145 km/h limitati del prototipo).

Audi prevede di lanciare la versione di serie nel 2027, con un prezzo che partirà da cinque cifre, promettendo di riportare nel marchio quell’adrenalina sportiva che da troppo tempo mancava.