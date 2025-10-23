Toyota svela il prezzo della GR Yaris 2026, l’ultima sportiva pura con cambio manuale

Tutto ciò che si può desiderare da una sportiva autentica è racchiuso nella nuova Toyota GR Yaris 2026, una delle ultime vere hot hatch a mantenere la purezza del cambio manuale. La casa automobilistica giapponese, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe persino decidere di interrompere la produzione di questo modello per preservarne l’esclusività, rendendo ancora più preziosi gli esemplari già in circolazione.

Nuova Toyota GR Yaris: svelato il prezzo della sportiva giapponese

Nonostante ciò, Toyota e il reparto GAZOO Racing non sembrano intenzionati ad abbandonare il segmento, anzi, vogliono ribadire la propria supremazia contro rivali come l’Alpine A290. La Toyota GR Yaris è stata recentemente aggiornata con un pacchetto aerodinamico che gli ha permesso di superare la soglia dei 300 CV, aggiungendo componenti pensati per un’esperienza di guida ancora più estrema.

La versione 2026 arriva ora ufficialmente sul mercato con un look ancora più aggressivo. I cerchi in lega da 18 pollici, il tetto in fibra di carbonio rinforzata con plastica (CFRP), le porte senza cornice e le pinze dei freni rosse ne accentuano il carattere sportivo. All’interno troviamo una pedaliera in alluminio, leva del freno a mano meccanico e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

La nuova Toyota GR Yaris è disponibile in cinque tinte carrozzeria (Bianco Puro, Bianco Perlato, Platino metallizzato, Nero Lucido e Rosso Imperiale) e due allestimenti principali, Dynamic e Aero Performance, a cui si aggiungono i pacchetti opzionali VIP e Track. Il primo include cerchi forgiati da 18 pollici, impianto audio JBL Premium e sistemi di assistenza alla guida avanzati, mentre il secondo privilegia le prestazioni pure, con freno a mano sportivo e pneumatici ad alte prestazioni.

Sotto il cofano batte il collaudato 1.6 turbo tre cilindri, capace di erogare 280 CV e abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei marce. La trazione integrale GR-FOUR, con differenziali Torsen anteriori e posteriori, garantisce un comportamento impeccabile anche nelle curve più impegnative, mentre la velocità massima raggiunge i 230 km/h.

In Polonia, dove è già ordinabile, il prezzo parte da circa 47.000 euro per la versione Dynamic e sale a 50.600 euro per la Aero Performance. Per i puristi della guida, la nuova Toyota GR Yaris rappresenta un’ultima, straordinaria celebrazione del piacere di guidare, senza compromessi e con un’anima meccanica che resiste alla digitalizzazione dell’automobile.