Mercedes SLR McLaren, e chi se la dimentica? Questa 722 Edition vale mezzo milione di euro

Nel panorama delle supercar moderne, poche riescono a incarnare il mito e la rarità come la Mercedes SLR McLaren. Quella di cui parliamo oggi, inoltre, è la 722 Edition del 2007 realizzata in soli 150 esemplari, una coupé rifinita nell’elegantissimo Crystal Laurite Silver che rappresenta il culmine della collaborazione tra Mercedes e McLaren. Di quelle cose che hanno illuminato improvvisamente il viso di grandi e piccini davanti alle foto sulla rivista di auto fresca fresca, con quell’inconfondibile profumo plastico cartaceo tra le pagine cariche di immagini e scoop.

Questa SRL McLaren arrivò come ennesima rarità per pochi privilegiati unendo raffinatezza tedesca e ingegneria britannica. E oggi, uno di questi esemplari praticamente intoccabili, risulta in vendita in Florida, con titolo di proprietà sostanzialmente unico, quindi di prima mano e un chilometraggio irrisorio di circa 3.500 km. Un vero e proprio pezzo da collezione.

Il nome “722” richiama il numero di gara della leggendaria 300 SLR con cui Sir Stirling Moss trionfò alla Mille Miglia del 1955. Un’eredità storica che trova eco in un progetto dallo spirito corsaiolo. La scocca interamente in fibra di carbonio, le iconiche portiere a farfalla, lo spoiler posteriore attivo e i doppi scarichi laterali dietro le ruote anteriori sono dettagli che gridano esclusività.

Sotto il cofano pulsa un motore V8 M155 da 5,4 litri sovralimentato, frutto del lavoro di AMG. Rispetto alla SLR standard, la 722 Edition porta la potenza a 641 CV e 860 Nm di coppia. Il tutto gestito da un cambio automatico AMG Speedshift R a cinque rapporti, una scelta che oggi potrebbe sembrare “retrò”, ma che all’epoca garantiva una combinazione tra usabilità e brutalità.

Le prestazioni sono affiancate da un impianto frenante da vera hypercar: dischi carboceramici maggiorati, pinze a otto pistoncini davanti e quattro dietro, abbinati a sospensioni ribassate di 10 mm con taratura più rigida. A completare il quadro, i cerchi forgiati da 19” con pneumatici Continental ContiSportContact 5P.

Dentro, non ci si aspetta altrimenti, l’atmosfera è un mix di lusso e sportività: pelle semi-anilina, Alcantara, inserti in carbonio e cinture rosse. Non mancano il climatizzatore bizona, un impianto audio Bose a sette altoparlanti e il suggestivo pulsante di accensione rosso sotto coperchio ribaltabile, quasi fosse un missile pronto al decollo.

Un’auto come questa non è solo un mezzo di trasporto, ma un investimento su ruote. Le valutazioni di questa SLR McLaren 722 Edition si aggira tra i 400 e i 500 mila euro, ma potrebbe andare tranquillamente oltre. Al momento, sul portale Bring A Trailer resta immobile l’ultima offerta da 450.000 dollari, ma manca ancora una settimana alla chiusura dell’asta.