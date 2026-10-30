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Il 2027 di Mercedes è l’anno del ritocchino sulla gamma in vista dell’Euro 7

Mercedes 2027: Classe G Cabriolet, GLC restyling Euro 7, GLA ibrida e il V8 4.0 biturbo sulla CLE. Tutte le novità in arrivo.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
mercedes gla 2027

Mercedes ha appena archiviato un anno pieno di novità. Il 2027 sarà più sobrio, ma non per questo silenzioso: i segmenti C, D e l’alto di gamma attorno alla Classe S sono già stati rivoluzionati, e quando il compito grosso è fatto si può passare ai ritocchi, alle varianti e a qualche colpo di teatro.

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Il colpo porta una sigla storica. La Classe G Cabriolet arriverà nella seconda metà dell’anno, a distanza di parecchio tempo dall’ultima apparizione di una G scoperta. I muletti girano da un po’, e la capote in tela copre il tre quarti posteriore, estendendosi sopra i sedili. Un fuoristrada da tre tonnellate di presenza scenica, ora anche con il vento nei capelli. Poi c’è la “baby” G, attesa entro il 2028, misure tra il segmento C e D, quindi sotto i 4,81 metri della sorella maggiore, con cabina a cinque porte.

mercedes Classe G Cabriolet

La GLA aprirà l’anno sul fronte più prosaico. Debutto in strada per le versioni ibride, con l’1.5 litri mild hybrid abbinato al doppio frizione a 8 marce, già visto da CLA a GLB. Rilancia la sfida all’Audi Q3 e aspetta al varco il rinnovo della BMW X1.

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Il vero appuntamento, però, è con il restyling della Mercedes GLC termica, che arriva dopo la versione elettrica svelata nel 2026. Cambia il frontale, con calandra e fari allineati a quanto già visto sulla GLA. Sotto il cofano, tutti i 2 litri, benzina e diesel, saranno omologati Euro 7. Stessa cura per la Coupé.

mercedes glc 2026

C’è poi la CLE, che di un restyling forse non aveva bisogno: la coupé è riuscita, elegante e sportiva, e correggerla sembra sistemare ciò che funziona. Arriveranno nuovi fari a led con la Stella a tre punte nel disegno, e pare una calandra più sobria dei volumi maxi di Classe C elettrica, GLC e GLA. Sotto il cofano si fa spazio il V8 4.0 biturbo, in regola con l’Euro 7, destinato a diventare il nuovo vertice AMG al posto del sei cilindri in linea 3 litri.

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Restando in casa AMG, la GT Black Series porterà all’estremo aerodinamica e assetto della coupé due posti, con più potenza dallo stesso V8 e un look da pista.

Il resto del listino Mercedes è in gran parte rinnovato. Fa eccezione la Classe A cinque porte, che dovrà aspettare il 2028 e cambierà forma in modo sostanziale. La Classe S, ritoccata a fondo a inizio 2026, ha già il nuovo V8 4.0 biturbo. La EQE lascerà il catalogo nel 2027, in attesa della Classe E elettrica del 2028.

Ci sono le prime AMG elettriche del 2026, la GT Coupé quattro porte, a dir poco polarizzante nello stile, e la gemella SUV, paradossalmente meno invadente. Sull’estetica della prima, per ora, il dibattito resta aperto.

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