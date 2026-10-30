Il 2027 di Mercedes è l’anno del ritocchino sulla gamma in vista dell’Euro 7

Mercedes ha appena archiviato un anno pieno di novità. Il 2027 sarà più sobrio, ma non per questo silenzioso: i segmenti C, D e l’alto di gamma attorno alla Classe S sono già stati rivoluzionati, e quando il compito grosso è fatto si può passare ai ritocchi, alle varianti e a qualche colpo di teatro.

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Il colpo porta una sigla storica. La Classe G Cabriolet arriverà nella seconda metà dell’anno, a distanza di parecchio tempo dall’ultima apparizione di una G scoperta. I muletti girano da un po’, e la capote in tela copre il tre quarti posteriore, estendendosi sopra i sedili. Un fuoristrada da tre tonnellate di presenza scenica, ora anche con il vento nei capelli. Poi c’è la “baby” G, attesa entro il 2028, misure tra il segmento C e D, quindi sotto i 4,81 metri della sorella maggiore, con cabina a cinque porte.

La GLA aprirà l’anno sul fronte più prosaico. Debutto in strada per le versioni ibride, con l’1.5 litri mild hybrid abbinato al doppio frizione a 8 marce, già visto da CLA a GLB. Rilancia la sfida all’Audi Q3 e aspetta al varco il rinnovo della BMW X1.

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Il vero appuntamento, però, è con il restyling della Mercedes GLC termica, che arriva dopo la versione elettrica svelata nel 2026. Cambia il frontale, con calandra e fari allineati a quanto già visto sulla GLA. Sotto il cofano, tutti i 2 litri, benzina e diesel, saranno omologati Euro 7. Stessa cura per la Coupé.

C’è poi la CLE, che di un restyling forse non aveva bisogno: la coupé è riuscita, elegante e sportiva, e correggerla sembra sistemare ciò che funziona. Arriveranno nuovi fari a led con la Stella a tre punte nel disegno, e pare una calandra più sobria dei volumi maxi di Classe C elettrica, GLC e GLA. Sotto il cofano si fa spazio il V8 4.0 biturbo, in regola con l’Euro 7, destinato a diventare il nuovo vertice AMG al posto del sei cilindri in linea 3 litri.

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Restando in casa AMG, la GT Black Series porterà all’estremo aerodinamica e assetto della coupé due posti, con più potenza dallo stesso V8 e un look da pista.

Il resto del listino Mercedes è in gran parte rinnovato. Fa eccezione la Classe A cinque porte, che dovrà aspettare il 2028 e cambierà forma in modo sostanziale. La Classe S, ritoccata a fondo a inizio 2026, ha già il nuovo V8 4.0 biturbo. La EQE lascerà il catalogo nel 2027, in attesa della Classe E elettrica del 2028.

Ci sono le prime AMG elettriche del 2026, la GT Coupé quattro porte, a dir poco polarizzante nello stile, e la gemella SUV, paradossalmente meno invadente. Sull’estetica della prima, per ora, il dibattito resta aperto.