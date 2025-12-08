Svelata la nuova Mercedes GLB, niente ossessione elettrica

Mercedes ha svelato la seconda generazione del suo SUV familiare, ribattezzando l’elettrico EQB all’interno della gamma GLB. Non c’è più spazio per la confusione, ora si sceglie il motore, appunto ibrido a benzina o completamente elettrico, sotto la stessa carrozzeria.

La nuova GLB è cresciuta, e non di poco. Infatti, è più lunga di 98 mm e più larga di 27 mm, con un passo allungato di 60 mm per offrire più spazio interno. Tutte le varianti, indipendentemente dal propulsore, offrono la possibilità di trazione integrale 4Matic e sono disponibili con cinque o sette posti. Tuttavia, c’è una nota dolente: il bagagliaio è leggermente inferiore a quello della GLB precedente, ma Mercedes si fa perdonare sui modelli elettrici che guadagnano un comodo vano portaoggetti anteriore (il solito frunk) da 127 litri sotto il cofano.

Esteticamente, l’ossessione per i dettagli è palpabile. I motivi a stella abbondano (questa sì, la nuova ossessione della Casa tedesca), culminando in ben 158 stelle Mercedes che impreziosiscono il design del tetto panoramico di serie. Le nuove firme LED anteriori e posteriori, incluso un “monobrow” LED a tutto cofano e le luci avvolgenti, assicurano che l’auto non passi inosservata.

Per chi non è ancora pronto all’elettrificazione totale, dicevamo, l’opzione mild-hybrid è affidata al nuovo motore turbo a benzina quattro cilindri da 1,5 litri, abbinato a un sistema ibrido da 48 volt con batteria da 1,3 kWh. La trasmissione a doppia frizione a otto velocità integra un motore elettrico da 22 kW/200 Nm, che può disaccoppiare la frizione per consentire la marcia in veleggiamento in modalità elettrica a basse velocità.

La vera rivoluzione, ovviamente sta nell’elettrico. La nuova GLB, prima EQB, adotta una piattaforma 800 volt con un pacco batteria da 85 kWh e vanta oltre 600 km di autonomia dichiarata (per il ciclo WLTP). La potenza di ricarica supporta fino a 320 kW di corrente continua, permettendo di aggiungere fino a 260 km di autonomia in soli 10 minuti. E se non bastasse, l’auto introduce la ricarica bidirezionale veicolo-casa e veicolo-rete, trasformando il vostro SUV in una costosa power bank domestica.

All’interno, l’abitacolo è un trionfo tecnologico con il nuovo sistema di infotainment MB-OS, che prevede ben tre schermi. Quadro strumenti da 10,25 pollici, touchscreen centrale da 14 pollici e (opzionale) un display per il passeggero da 14 pollici. La sicurezza è invece garantita da otto telecamere, cinque radar e 12 sensori a ultrasuoni, tutti gestiti da un nuovo computer di bordo. Prezzi e specifiche ufficiali in Italia sono ancora top secret.