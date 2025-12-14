Nuova Alfa Romeo Giulia: design fastback, prezzo e qualità premium e attitudine da vera sportiva

Nuova Alfa Romeo Giulia nel silenzio generale continua il suo sviluppo. L’auto che inizialmente doveva essere presentata entro la prima metà del 2026 vedrà la luce non prima della fine del 2027. Nonostante le voci secondo cui si sarebbe trasformata in un SUV, la vettura non tradirà la sua essenza di berlina anche se non si tratterà più di una classica sedan a tre volumi come l’attuale generazione ma bensì di una berlina fastback.

Dunque rispetto ad oggi la parte che maggiormente differirà dal punto di vista estetico sarà la parte posteriore dove l’auto sfoggerà una sorta di coda tronca che la farà apparire quasi una due volumi e mezzo anche se in realtà le dimensioni non diminuiranno anzi ci sono buone probabilità che rispetto ad oggi possa guadagnare anche qualche cm.

Continua lo sviluppo della nuova Alfa Romeo Giulia: ecco come sarà la futura berlina del biscione

Nuova Alfa Romeo Giulia tra le future auto che faranno parte della gamma del biscione sarà forse la più rappresententativa di quello che è il vero spirito della casa automobilistica milanese. Sarà infatti l’auto più sportiva con una linea filante e aerodinamica e uno stile che non avrà nulla da invidiare ad alcune tra le più belle alfa del passato. La vettura che probabilmente potrebbe precedere di qualche mese il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio anticiperà quello che sarà il design delle future auto del biscione.

Ovviamente l’auto avrà più di qualcosa in comune con la recente Junior ma sono attesi anche dettagli di design inediti che però ritroveremo anche nelle altre future auto a cominciare anche dall’erede di Tonale che più o meno potrebbe debuttare nello stesso periodo e che come sappiamo sarà prodotta a Melfi.

La nuova Alfa Romeo Giulia rappresenterà un netto miglioramento sotto tutti i punti di vista rispetto alla Giulia attuale. In particolare Alfa Romeo punterà a migliorare la qualità percepita in maniera da rendere l’auto ancora più premium e al passo coi tempi. Quindi qualità dei materiali, precisione nei dettagli e tanta tanta tecnologia che metteranno la vettura al passo coi tempi e non un passo indietro rispetto a BMW, Audi e Mercedes come accaduto fino ad oggi. Quello che sicuramente non mancherà a questa auto sarà la sportività.

La sua attitidune sarà quella da auto sportiva premium capace di garantire prestazioni di un certo livello. Per fortuna oltre alle versioni elettriche ci saranno anche le ibride e inoltre pare ancora possibile vedere anche versioni termiche pure. Questo data la notizia che l’UE avrebbe intenzione di revocare il ban alle auto a benzina e diesel. Quasi certamente la top di gamma Quadrifoglio non sarà elettrica. Tra i motori ancora nebbia fitta, probabile comunque la presenza del V6 Nettuno ibrido.

Sempre a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia, si vocifera anche di un leggero aumento dei prezzi ma del resto qualsiasi auto che si rispetti con l’arrivo della nuova generazione fa lo stesso. Diciamo che sempre comunque saremo in linea con quelli della concorrenza. Del resto Alfa Romeo, che in futuro potrebbe rimanere l’unico vero brand premium di Stellantis, a differenza degli altri brand punterà sempre sull’esclusività piuttosto che sulla quantità un po’ in contro tendenza con quanto affermato di recente da Antonio Filosa che vuole aumentare le vendite di Stellantis anche a costo di ridurre i margini. Ma questi è un altro discorso che non interessa il biscione.

Questo però non dovrebbe valere per Alfa Romeo e nemmeno per Maserati che punteranno più sulla qualità delle vendite piuttosto che sulla quantità. Qui vi mostriamo alcuni render che nel corso dei mesi hanno provato ad ipotizzare in assenza di foto spia quelle che potrebbero essere le sembianze della nuova Alfa Romeo Giulia sulla base di indiscrezioni e delle poche notizie ufficiali rilasciate dai dirigenti del biscione.

Ovviamente non possiamo escludere che alla fine l’auto sia totalmente diversa da queste ricostruzioni. Certamente ne sapremi di più nel corso del prossimo anno quando finalmente Santo Ficili svelerà il nuovo piano di rilancio del biscione presumibilmente dopo che il CEO di Stellantis Antonio Filosa avrà annunciato il nuovo piano industriale del gruppo automobilistico.