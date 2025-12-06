Voleva un’auto d’epoca ma aveva “solo” una Mercedes SLK 55 AMG: la soluzione da brividi

L’attrazione per le auto d’epoca è un fascino universale, spesso legato al loro design nostalgico e senza tempo. Peccato che possedere una di queste icone sia una vera tortura. La manutenzione dei veicoli d’epoca è notoriamente difficile e costosa a causa della rarità dei pezzi e della necessità di ingegneria specializzata ormai scomparsa. Ma l’officina Signature Autosports ha trovato la soluzione definitiva: fondere il passato glorioso con la praticità del presente, creando un restomod Mercedes così assurdo da far svenire i puristi.

Il progetto, battezzato “355 SL”, ha preso una moderna Mercedes SLK 55 AMG del 2014 e l’ha trasformata in una replica splendidissima di una Mercedes 300SL Gullwing. Sì, proprio quella della metà degli anni Cinquanta che si venda all’asta a cifre da record.

Sotto le eleganti linee della (falsa) Gullwing, batte quindi un cuore decisamente più moderno. Un motore Mercedes V8 aspirato da 5,5 litri, in grado di erogare ben 421 CV, gestito dal cambio automatico a sette rapporti AMG Speedshift Plus. Il restomod è stato rifinito con una splendida vernice nera metallizzata e monta cerchi personalizzati da 18 pollici, realizzati appositamente per ospitare i coprimozzi della 300SL.

L’incontro tra passato e presente continua all’interno, dove la modernità è stata preservata. L’azienda ha intelligentemente mantenuto gli elementi degli interni della SLK 55 AMG, inclusi i sedili riscaldati, un moderno impianto audio, l’aria condizionata e persino il Bluetooth. Un interno futuristico sotto un involucro antico, ma che in termini di comfort e praticità è piuttosto all’avanguardia.

Questa fusione tra storia e futuro, tuttavia, ha un costo. Nonostante la base SLK abbia percorso più di 100.000 chilometri, il prezzo per portarsi a casa questo pezzo unico è di 299.950 dollari (dato che siamo negli States, circa 257mia euro). Sembra tanto, ma il confronto con il classico Mercedes è impietoso. Una autentica 300SL Gullwing costa diversi milioni di euro, almeno cinque visti gli ultimi esemplari venduti all’asta.