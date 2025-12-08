LG Energy Solution si tiene Mercedes con un contratto miliardario

Movimenti importanti nella fornitura di batterie per veicoli elettrici. L’ultima mossa da segnalare è quella di LG Energy Solution che suona (o dovrebbe suonare) come un chiaro campanello d’allarme per la concorrenza cinese. Il colosso coreano si è infatti assicurato un ulteriore accordo da 2 trilioni di won (1,1 miliardi di euro) con Mercedes, un contratto che, secondo le fonti, è destinato a equipaggiare i veicoli elettrici di fascia media della casa tedesca, segnando una significativa penetrazione nel segmento di massa storicamente dominato dai produttori cinesi.

Questo è il quarto grande accordo tra le due aziende e amplifica una partnership che era partita modestamente con il solo modello EQC. Se gli accordi precedenti, del valore totale di circa 21 trilioni di won riguardavano le batterie cilindriche da 46 mm ad alta densità energetica per i veicoli elettrici premium, quelle che aumentano l’autonomia di circa il 20%, questo nuovo contratto, valido dal 2028 al 2035, punta dritto all’entry-level.

La scelta di Mercedes di rifornirsi da LG sia in Nord America che in Europa, dove deve lanciare oltre 40 nuovi modelli entro il 2027, è una mossa strategica per ridurre la dipendenza dalla Cina. Tutto ruota intorno alle normative europee, oltre che ai giochi di geopolitica.

L’Europa sta infatti alzando l’asticella. A partire dal primo trimestre del prossimo anno, gli OEM europei dovranno misurare l’intera impronta di carbonio delle batterie. I fornitori, come CATL e Farasis Energy, che tradizionalmente hanno privilegiato la competitività sui prezzi ma che fanno affidamento su infrastrutture di produzione ad alta intensità di carbone, si trovano improvvisamente nella posizione scomoda di rischiare l’esclusione dal mercato UE se superano le soglie di emissione.

Per LG, l’ordine da 1,4 miliardi di dollari non richiede investimenti di capitale extra, potendo utilizzare gli stabilimenti esistenti in Polonia o negli Stati Uniti. Si prevede che le batterie per i veicoli elettrici di fascia media di Mercedes saranno celle al nichel-cobalto-manganese (NCM) con un contenuto di nichel bilanciato (tra il 60-70%), ottimizzando il compromesso tra performance e costi, offrendo una valida alternativa alle chimiche più economiche (come LFP) che LG sta comunque sviluppando.

La concorrenza rimane spietata. L’uso combinato di batterie dei tre principali produttori coreani è sceso al 37,6% a livello globale, mentre la cinese CATL (29,2%) e BYD (7,6%) continuano a rosicchiare quote di mercato. Ma, almeno per ora, l’asse Seoul-Stoccarda si è consolidato.